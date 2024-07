“And Just Like That”: Επιστρέφει τελικά η Σαμάνθα; Τι απαντά η Κιμ Κατράλ

H Κιμ Κατράλ έδωσε την απάντηση στο ερώτημα που “βασανίζει” τους φαν του σύμπαντος του “Sex and the City”. Θα δούμε τη Σαμάνθα στην τρίτη σεζόν του “And Just Like That”;

Η Κιμ Κατράλ (Kim Cattrall) ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα υποδυθεί στον νέο κύκλο του spin-off του «Sex and the City» τη διάσημη Σαμάνθα Τζόουνς, παρά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να επιστρέφει. Οι φήμες στο «And Just Like That» άρχισαν να κυκλοφορούν νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά από δημοσίευμα του Life & Style ότι «ευρέως πιστεύεται» πως η Κατράλ θα παίξει σημαντικό ρόλο στην τρίτη σεζόν και σύμφωνα με εσωτερικές πληροφορίες της σειράς, «απλώς περιμένει την κατάλληλη στιγμή που θα το ανακοινώσουν». Η Βρετανο-Καναδή ηθοποιός απαντώντας σε ένα tweet διέψευσε την είδηση: «Αχ, είναι τόσο ευγενικό, αλλά δεν ισχύει». Σημειώνεται ότι στο φινάλε της 2ης σεζόν, η σταρ έκανε μία σύντομη εμφάνιση, σε σκηνή κατά την οποία «η Σαμάνθα καλεί την παλιά της φίλη Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), από το Λονδίνο, στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, λέγοντας ότι η πτήση της καθυστέρησε και δεν θα μπορέσει να φτάσει στο αποχαιρετιστήριο δείπνο που ήταν στο παλιό διαμέρισμα της Κάρι». Ο τρίτος κύκλος της σειράς «And Just Like That», αναμένεται να επιστρέψει το 2025 από το Max.