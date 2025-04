And Just Like That: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της 3ης σεζόν – Πότε κάνει πρεμιέρα

Επιστρέφει με τρίτη σεζόν το αγαπημένο “And Just Like That” και το τρέιλερ δίνει μια γεύση για το τι θα δούμε. Ποιοι θα απουσιάζουν, όμως, από τον νέο κύκλο;

Κυκλοφόρησε επιτέλους το επίσημο τρέιλερ για την 3η σεζόν του “And Just Like That”, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαΐου στo MAX και οι λάτρες της σειράς έχουν ήδη ενθουσιαστεί.

Όταν είδαν για τελευταία φορά τη Sarah Jessica Parker ως Carrie Bradshaw — στο φινάλε της 2ης σεζόν, τον Αύγουστο του 2023 — εκείνη είχε μόλις παραγγείλει ένα Cosmopolitan σε μια παραλία στην Ελλάδα. Σήμερα, η Max ανακοίνωσε επιτέλους την ημερομηνία πρεμιέρας για την 3η σεζόν και έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο στιγμιότυπο.

Στο τέλος της δεύτερης σεζόν, η Carrie αποφάσισε να αφήσει πίσω της το εμβληματικό διαμέρισμα στο Upper East Side, στο οποίο ζούσε κατά τη διάρκεια του Sex and the City, και όπου επέστρεψε στην 1η σεζόν του And Just Like That μετά τον θάνατο του Big (Chris Noth). Πριν μετακομίσει στο Gramercy Park, έκανε ένα τελευταίο δείπνο στο διαμέρισμα, αποχαιρετώντας προσωρινά τον Aidan (John Corbett), ο οποίος της ζήτησε να τον περιμένει για πέντε χρόνια ώστε να φροντίσει τα παιδιά του στη Virginia. Η Miranda (Cynthia Nixon) ξεκίνησε δουλειά στο Human Rights Watch, ενώ η Charlotte (Kristin Davis) αποφάσισε να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο — τώρα που τα παιδιά της είναι πιο ανεξάρτητα — και έπιασε δουλειά σε μια γκαλερί τέχνης.

Δείτε το τρέιλερ του πολυαναμενόμενου τρίτου κύκλου:

And Just Like That: Οι αλλαγές στο καστ της 3ης σεζόν

Ωστόσο, το καστ της τρίτης σεζόν θα έχει σημαντικές απουσίες. Η Karen Pittman, που υποδυόταν την καθηγήτρια και φίλη της Miranda, Nya Wallace, αποχώρησε λόγω έλλειψης χρόνου. Ταυτόχρονα, και η Sara Ramírez — που ενσάρκωσε τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα Che Diaz — αποχώρησε επίσης, όπως είχε αποκαλύψει το Variety τον Φεβρουάριο του 2024.