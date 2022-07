ΑΝΤ1: Αυτές είναι οι νέες τηλεοπτικές σειρές για τη νέα σεζόν - Τα πρόσωπα και το πρόγραμμα

Πολυσυλεκτικότητα, βαρύτητα στη μυθοπλασία αλλά και πολύ (πάρα πολύ) Μουντιάλ επιφυλάσσει το νέο ολοκαίνουργιο και ανανεωμένο πρόγραμμα του ANT1 για την ερχόμενη σεζόν 2022-2023. Η παρουσίαση των νέων σειρών και εκπομπών έγινε το πρωί της Τρίτης (12/7) από τον διευθύνων σύμβουλο του ΑΝΤ1 και ANTENNA STUDIOS Γιώργο Λεβέντη και τον γενικό διευθυντή προγράμματος Τζώρτζη Ποφάντη.

«Έχουμε δουλέψει πολύ τους τελευταίους μήνες και είμαστε έτοιμοι για έναν δύσκολο χειμώνα. Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα της νέας σεζόν με δημιουργικότητα και συνέπεια, και με βασικούς άξονες την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία στην ενημέρωση, και την ποιότητα και τη διασκέδαση για όλη την οικογένεια, στην ψυχαγωγία» δήλωσε ο κ. Λεβέντης, ο οποίος χαρακτήρισε τη σχέση του με τον σταθμό «καρμική».

Από την πλευρά του ο Τζώρτζης Ποφάντης δήλωσε: «Ο ΑΝΤ1 είναι έτοιμος να ξαναπάρει τα ηνία, παρουσιάζοντας στο τηλεοπτικό κοινό νέα προγράμματα μαζί με παλιά αγαπημένα που παραμένουν. Και τη νέα σεζόν ο ΑΝΤ1, φιλοδοξεί να κάνει και πάλι σημαντικές τομές στην ελληνική τηλεόραση, όπως έκανε και στο παρελθόν» σχολιάζοντας με αφορμή το Μουντιάλ ότι ο σταθμός ξέρει από πρωταθλητισμό.

Ας δούμε όμως αναλυτικά όσα θα παρακολουθήσουμε από τη νέα σεζόν στον ΑΝΤ1:

Η "Μάγισσα", οι "Παγιδευμένοι" και οι αστυνομικοί "Εκτός Υπηρεσίας"

Αδιαμφισβήτητα μετά την τριετή επιτυχία των Άγριων Μελισσών, ο πήχης του σταθμού στις σειρές μυθοπλασίας έχει ανέβει πολύ ψηλά. Και από τα όσα παρουσιάστηκαν, φαίνεται ότι οι νέες σειρές του ΑΝΤ1 έρχονται να καλύψουν όλα τα γούστα. Συνολικά μετράμε δύο κωμικές σειρές και τρεις δραματικές.

Η αρχή γίνεται με το «Εκτός Υπηρεσίας», μια σπαρταριστή κωμωδία με κεντρικούς χαρακτήρες τρεις αστυνομικούς που εργάζονται σε ένα ήσυχο χωριό στη μέση του πουθενά. Τόσο ήσυχο που από τα κεντρικά έρχεται ειδοποίηση ότι το Αστυνομικό τους Τμήμα πρέπει να κλείσει λόγω αδράνειας. Οι αστυνομικοί αποφασίζουν να σκηνοθετήσουν ψεύτικα εγκλήματα για να αποδείξουν ότι είναι... απαραίτητοι. Πρωταγωνιστούν οι Πάνος Βλάχος, Άνδρη Θεοδότου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Βασιλική Ανδρίτσου και Νίκος Ορφανός. Το σενάριο γράφουν οι Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο του Βασίλης Κεχαγιάς.

Η άλλη κωμική σειρά είναι το «Ποιος Παπαδόπουλος;» που έρχεται τον Σεπτέμβριο του 2022 με πρωταγωνιστές τους Μαριάννα Τουμασάτου, Ελένη Ουζουνίδου, Κρατερό Κατσούλη, Γιάννη Δρακόπουλο και Βασίλη Κολοβό. Η πλοκή σχετικά απλά αλλά σίγουρα εγγυάται ξεκαρδιστικές στιγμές: Εξαιτίας μίας συνωνυμίας, δύο μωρά μπερδεύονται στο μαιευτήριο και μεγαλώνουν με τη λάθος οικογένεια. 16 χρόνια μετά, όταν το λάθος αποκαλύπτεται, οι πλούσιοι αριστοκράτες Παπαδόπουλοι θα αναγκαστούν να φιλοξενήσουν, στην έπαυλή τους, τους φτωχούς και άξεστους Παπαδόπουλους, για χάρη των… γιων τους. Το σενάριο υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ τη σκηνοθεσία ο Βασίλης Μυριανθόπουλος.

Ακολουθούν οι δραματικές σειρές με πρώτη την κίνηση-ματ του ΑΝΤ1 να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του την επιτυχημένη ταινία της Μιμής Ντενίση «Σμύρνη μου αγαπημένη», η οποία θα προβληθεί ως μίνι σειρά σε τέσσερα επεισόδιο με υλικό της ταινίας αλλά και υλικό που δεν προβλήθηκε ποτέ στις αίθουσες. Η προβολή της μίνι σειράς θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με αφορμή τη μαύρη επέτειο των 100 χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης.

Μία άλλη δραματική σειρά που φαίνεται πολλά υποσχόμενοι είναι οι «Παγιδευμένοι» με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη στον ρόλο ενός εισαγγελέα που προσπαθεί να αποδώσει πραγματική δικαιοσύνη μετά από τη δολοφονία ενός κοριτσιού και την πρωτοεμφανιζόμενη Μάρθα Λαμπίρη-Fedorów στο ρόλο της δικηγόρου που θα τον βοηθήσει. Όπως μάθαμε στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος, χρειάστηκε να γίνουν 120 δοκιμαστικά για τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Λαμπίρη-Fedorów διάβασε το σενάριο από το αεροδρόμιο καθώς πήγαινε για το δικό της δοκιμαστικό. Ήταν τόσο καλή στην ερμηνεία της που πήρε αμέσως τον ρόλο. Έκλεισε το σπίτι της στο Λονδίνο και επέστρεψε για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βίκυ Μανώλη και την επιμέλεια σεναρίου η Σωτηρία Ψευτούδη.

Τέλος, θα δούμε τη «Μάγισσα» με πρωταγωνίστιρα την Έλλη Τρίγγου και με team πίσω από τις κάμερες σημαντικούς συντελεστές των Άγριων Μελισσών, δηλαδή στη σκηνοθεσία τον Λευτέρη Χαρίτο και τους Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρο Καλκόβαλη στο σενάριο. Πρόκειται για ένα crime thriller για την εξεύρεση των πραγματικών ενόχων κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που περιγράφει με λεπτομέρεια τις ιστορικές διεργασίες, αλλά και τις ζωές των ανθρώπων εκείνης της εποχής: Κατά την περίοδο των διεργασιών της ελληνικής Επανάστασης, συναντάμε δύο οικογένειες στη Μάνη που έχουν μια παραδοσιακή έχθρα. Οι δύο οικογένειες ενώνονται μέσα από έναν γάμο και αποκτούν έναν διάδοχο. Σαράντα ημέρες μετά τη γέννησή του, το μωρό εξαφανίζεται και θα τις φέρει αντιμέτωπες με μια τραγωδία που θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Όλες οι υποψίες θα πέσουν σε μια υπηρέτρια της οικογένειας. Ποιος κρύβεται, πραγματικά, πίσω από την εξαφάνιση του βρέφους;

Τηλεπαιχνίδια και reality

Η Ζέτα Μακρυπούλια θα είναι για ακόμα μία χρονιά η οικοδέσποινα στο «Ρουκ Ζουκ» και το «Ρουκ Ζουκ Special». Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα συνεχίσει επίσης να μοιράζει... εκατομμύρια μέσα από το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» αλλά και να παρουσιάζει το «The 2night Show» το οποίο θα συνεχίσει να προβάλλεται από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη. Στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 συμεπριλαμβάνεται και το 5Χ5 του Μάρκου Σεφερλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Εκατομμυριούχος» θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου για να δώσει στη συγκεκριμένη ώρα τη σκυτάλη στους Ράδιο Αρβύλα και την παρέα του Αντώνη Κανάκη, ενώ επανέρχεται μαζί τους και το Vinύλιο. Τα δύο αυτά προγράμματα θα παραμείνουν στον «αέρα» του σταθμού και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Στο πρόγραμμα για τη σεζόν 2022-2023 έρχονται να προστεθούν και δύο νέα, ολόφρεσκα τηλεπαιχνίδια κι ένα reality show. Το πρώτο είναι το «Family Game»: Κάθε Σάββατο δύο οικογένειες, με μέλη όλων των ηλικιών, έρχονται αντιμέτωπες μέσα από αστεία παιχνίδια. Μια διασκεδαστική εμπειρία που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Ως οικοδεσπότες, ο σταθμός αναζητά ένα ζευγάρι παρουσιαστών. Από τον Ιανουάριο, θα προβάλλεται και το τηλεπαιχνίδι «Dragons' Den», κατά το οποίο πέντε κριτές θα ακούν πρωτοποριακές επιχειρηματικές ιδέες και ανάλογα με το πόσο εμπνευσμένες είναι, θα τις χρηματοδοτούν από τα κονδύλια που θα έχουν στη διάθεσή τους. Παρουσιαστής θα είναι ο Σάκης Τανιμανίδης.

Τέλος, έρχεται το ριάλιτι παιχνίδι επιβίωσης «Ι am a celebrity, get me out of here», του οποίου τα γυρίσματα θα γίνουν στη Νότια Αφρική. 12 γνωστά πρόσωπα θα ζήσουν μαζί κακουχίες και αθλητικές, αλλά και χιουμοριστικές δοκιμασίες σε μια ζούγκλα για αρκετές εβδομάδες.

Μουντιάλ

Ο ΑΝΤ1 θα προβάλει σχεδόν όλους τους σημαντικούς αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ.

Η τηλεοπτική συχνότητα του ΑΝΤ1 θα φιλοξενήσει την τελετή έναρξης και το εναρκτήριο παιχνίδι Κατάρ-Εκουαδόρ που τη συνοδεύει, όλες τις αναμετρήσεις που θα γίνουν στο ελληνικό prime time (21:00) καθώς και τη μερίδα του λέοντος από τα νοκ άουτ παιχνίδια, μεταξύ των οποίων τους δύο ημιτελικούς και τον μικρό και μεγάλο τελικό.

Οι αγώνες θα μοιραστούν στη… μέση, καθώς ο ΑΝΤ1 και ο ΑΝΤ1+ θα δείξουν από 32 αγώνες, ενώ όλες οι εκπομπές πριν και μετά από τους αγώνες θα μεταδίδονται και από τις δύο συχνότητες, επομένως όλοι οι τηλεθεατές θα έχουν καθημερινά ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα highlights όλων των αγώνων.

Όσο για τις εκπομπές που έχουν προγραμματιστεί, «Ο Δρόμος για το Κατάρ» θα μας βάλει στο κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 16 εκπομπές από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι την παραμονή της πρεμιέρας.

Η απογευματινή εκπομπή «Πάμε Μουντιάλ» θα έχει ρόλο pre game show στους αγώνες που θα μεταδίδονται στον "ανοιχτό" ΑΝΤ1 τα Σαββατοκύριακα, ενώ η βασική εκπομπή θα είναι το «Μουντιάλ Show» που θα προβάλλεται κάθε βράδυ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της ημέρας (στις 23:00 αν δεν υπάρχει παράταση) και θα περιλαμβάνει τα στιγμιότυπα όλης της ημέρας, ζωντανές συνδέσεις με τους απεσταλμένους του καναλιού στο Κατάρ και σχολιασμό από football experts και επώνυμους φιλάθλους.

Υπενθυμίζουμε πως το Μουντιάλ του Κατάρ θα αρχίσει στις 21 Νοεμβρίου και ο τελικός θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου στις 17:00.Στην πρώτη και δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων θα προβάλλονται καθημερινά τέσσερις αγώνες με ώρες έναρξης: 12:00, 15:00, 18:00 και 21:00. Από την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων ως το τέλος της διοργάνωσης οι αγώνες θα αρχίζουν στις 17:00 και στις 21:00.

ΑΝΤ1 Ενημέρωση

Στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, το «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη θα ξεκινά (για 32η συνεχόμενη χρονιά) τη ημέρα με πολλές αλλαγές και ανανεώσεις. Μόλις μία μέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 ότι ο Γιώργος Λιάγκας ανανέωσε το συμβόλαιό του στον σταθμό, μάθαμε στην εκδήλωση παρουσίασης ότι θα βγει στον αέρα χωρίς αλλαγή τίτλου η εκπομπή «Το Πρωινό» που σημαίνει ότι αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις (υπενθυμίζεται ότι η Φαίη Σκορδά ανακοινώθηκε ότι ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον σταθμό).

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι «Πρωινοί Τύποι» αποχωρούν από το Σαββατοκύριακο και έρχεται νέα εκπομπή.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα», με τη Φωτεινή Γεωργίου, επιστρέφει για 11η χρονιά στον ΑΝΤ1 και θα αποτελεί και φέτος τον σταθερό προορισμό για θέματα υγείας και ευεξίας.

Στο τιμόνι της ενημέρωσης του σταθμού και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων παραμένει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Το «Ενώπιος Ενωπίω», σε μια καθαρά προεκλογική περίοδο όπως αυτή που θα διανύσουμε, θα «μεταμορφώνεται» και σε πολιτική εκπομπή με αντιπαραθέσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο σταθμός έχει προνοήσει και για το παιδικό κοινό του, με τον Τριγωνοψαρούλη του Βαγγέλη Ηλιόπουλου να ευελπιστεί πως θα γίνει ο αγαπημένος ήρωας των λιλιπούτειων τηλεθετάων του ΑΝΤ1.

