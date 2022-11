Berlin: Τι ξέρουμε για τη spin-off σειρά του La Casa De Papel που έρχεται στο Netflix

Μέσα στο 2023 αναμένεται να προβληθεί στο Netflix η νέα spin-off σειρά του La Casa De Papel. Ο λόγος γίνεται για το Berlin, που θα επικεντρωθεί στον γνωστό χαρακτήρα της Τέλειας Ληστείας που τον υποδύεται φυσικά ο Pedro Alonso.

Προς το παρόν, σύμφωνα με το unboxholics.com η σειρά θα αποτελείται από 8 επεισόδια, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν θα υπάρξει 2η σεζόν, αλλά κάτι τέτοιο θεωρείται πιθανό, αν τα πάει καλά σε νούμερα.

Το cast της σειράς

Εκτός από τον Pedro Alonso που θα είναι ο αγαπητός Berlin, ξέρουμε ότι στο cast θα βρίσκονται και οι Michelle Jenner (Isabel) στο ρόλο της "Keila" που είναι ειδική στους υπολογιστές, τον Tristán Ulloa (Fariña) ως το δεξί χέρι του Berlin και φιλάνθρωπο καθηγητή "Damián", την Begoña Vargas (Welcome to Eden) ως την ασταθής "Cameron", τον Julio Peña Fernández (Through My Window) ως τον αφοσιωμένος "Roi" και τον Joel Sánchez ως ο "Bruce", ένας άνθρωπος που παθιάζεται με τη δράση. Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα δούμε και ηθοποιούς από το La Casa de Papel μέσα στο cast.

Λίγα λόγια για το Berlin

Οι δημιουργοί του La Casa De Papel, Esther Martínez Lobato και Álex Pina εξήγησαν το σκεπτικό τους πίσω από την spinoff σειρά, καθώς ήθελαν να πάρουν την πιο "απαστράπτουσα προσωπικότητα" του Money Heist και να την τοποθετήσουν σε ένα διαφορετικό σύμπαν. "Μας άρεσε η ιδέα του να συστήσουμε μια νέα συμμορία γύρω από τον Berlin σε μια εντελώς διαφορετική συναισθηματική κατάσταση" είπανε στο πλαίσιο ενός event του Netflix στη Μαδρίτη.

Εκτός του Berlin, το Netflix έφερε στις οθόνες των συνδρομητών του και την κορεάτικη βερσιόν της Τέλειας Ληστείας, με τίτλο "Money Heist: Korea" που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς την ανάλογη ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς. Πρόσφατα μάλιστα είδαμε μια πρώτη ματιά στη 2η σεζόν του Money Heist: Korea.

Το Berlin θα παίξει για άλλη μια φορά αποκλειστικά στο Netflix.

