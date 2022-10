Φωτεινή Δάρρα: Η αποκάλυψη για τον θάνατο της μητέρας της στο J2US - "Έφυγε πριν λίγες μέρες"

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου (08/10) στον Alpha ο νέος κύκλος του "Just the 2 of Us". Νέα ζευγάρια ερμήνευσαν αγαπημένα κομμάτια, στην εντυπωσιακή σκηνή του μουσικού σόου.

Η Φωτεινή Δάρρα ενθουσίασε με την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του J2US. Αυτές οι μέρες είναι αρκετά δύσκολες για εκείνη, αφού έχασε έναν αγαπημένο της πρόσωπο, τη μητέρα της.

Η τραγουδίστρια, αφού ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τον Παραολυμπιονίκη Ξυφασκίας Πάνο Τριανταφύλλου, θέλησε να αφιερώσει την ερμηνεία της στη μητέρα της.

«Ο Πάνος μου έχει δώσει δύναμη. Θα ήθελα το πρώτο live να το αφιερώσω στη μητέρα μου, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες», είπε χαρακτηριστικά η ταλαντούχα ερμηνεύτρια.

