Ghost in the Shell: SAC_2045 - Το πρώτο trailer της νέας anime σειράς του Netflix

To Netflix επενδύει πολλά στην κατηγορία των anime και λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της προσθήκης όλων των ταινιών του Studio Ghibli (από 1η Φεβρουαρίου το πρώτο κύμα), σήμερα προχωρά στη δημοσίευση ενός νέου trailer για τη σειρά Ghost in the Shell: SAC_2045. Στη νέα σειρά επιστρέφει το original cast ηθοποιών και η πρεμιέρα αναμένεται ότι θα γίνει τον Απρίλιο του 2020.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ταινίες και σειρές Ghost in the Shell, το SAC_2045 θα είναι το πρώτο με 3DCG animation και όχι με χειροποίητα γραφικά, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους φανατικούς του saga. Παρόλα αυτά, η επιστροφή του cast και η συμμετοχή των Shinji Aramaki (Appleseed) και Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: SAC) στη σκηνοθεσία, έχουν καταφέρει να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Σχετικά με την υπόθεση δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά πράγματα, πέραν ότι θα εκτυλίσσεται το 2045.