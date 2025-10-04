GNTM: Η παίκτρια που εκνευρίστηκε, ο “ποιητής” και τα δάκρυα της Ηλιάνας

Γέλια, δάκρυα και… νεύρα. Η τρίτη audition του GNTM που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (3/10) τα είχε όλα.

Για τρίτη συνεχόμενη Παρασκευή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρή και ο Έντι Γεβρηιλίδης αναζήτησαν τους κατάλληλους διαγωνιζόμενους για το σπίτι του GNTM. Και ενώ ορισμένοι εντυπωσίασαν, κάποιοι άκουσαν τα “όχι” και σάστισαν.

Ανάμεσά τους και η Χριστιάνα, η οποία φάνηκε να εκνευρίστηκε από τα όσα της είπαν οι κριτές προσπαθώντας να αιτιολογήσουν την απόφασή τους να μην προκριθεί στην επόμενη φάση.

«Σε προτιμώ με ρούχα και να μου μιλάς. Ήθελα να σε φάω ζωντανή σαν ένα ωραίο μεζεδάκι, γλυκάκι. Με το μαγιό βλέπω ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, αλλά δεν βλέπω μοντέλο» της είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με την Ζενεβιέβ να προσθέτει πως «κάνεις για παρουσιάστρια δεν κάνεις για μοντέλο».

Τα συγκεκριμένα λόγια δεν άρεσαν στην Χριστιάνα η οποία στην συνέχεια είπε στις κάμερες: «Να παίρνω τι; Τα λίγα τα λεφτά και να τρώω ώρες; Υπάρχουν και πιο έξυπνοι τρόποι να βγάλεις χρήμα».

«Ξέρω την αξία μου. Περίμενα να περάσω, είμαι σε γραφείο, έχω δουλέψει» είπε στους κριτές ενώ στην κάμερα δήλωσε: «Χάρηκα για την ταλαιπωρία που βίωσα μέχρι τώρα για το τίποτα».

Έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξε ένας άλλος παίκτης για να εντυπωσιάσει τους κριτές. Ο “σοφιστικέ” Παναγιώτης πήρε τις πιο “μποέμ” πόζες και στο τέλος απήγγειλε και ένα ποίημα.

Η έκπληξη της βραδιάς του GNTM όμως ήταν ο Αναστάσιος, ο διαγωνιζόμενος που κέρδισε πανηγυρικά 4 “ναι” και έκανε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να δακρύσει.

«Εγώ δεν μιλάω τόση ώρα, νομίζω πως το έχεις καταλάβει. Πέρα από το γεγονός ότι έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με το ότι είδες κάτι και εμπνεύστηκες, οραματίστηκες τον εαυτό σου και το έκανες πράξη για εσένα. Έχεις κάνει το όνειρο σου πραγματικότητα.

Μη με κάνεις να κλαίω, κρατιέμαι τόση ώρα… Σταμάτα! Νομίζω ότι ο μόνος λόγος που δεν έχεις προχωρήσει παρακάτω δεν είναι ότι δεν μπορείς, είναι ότι αυτό που ονειρεύτηκες ήθελες να το κάνεις από κοντά και να σου πούμε κι εμείς ναι. Είναι από όλους μας ναι, μπράβο. Είσαι ήδη πολύ μακριά από αυτό που ονειρευόσουν, έχεις φτάσει ήδη πολύ μακριά. Έχεις και άλλο δρόμο, μπράβο», είπε η παρουσιάστρια.

Όταν ο Αναστάσιος αποχώρησε από το πλατό, ο Άγγελος Μπράτης πήρε μια αγκαλιά την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τότε εκείνη είπε: “Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό το παιδί. Το ήθελε και δεν το έκανε γιατί ήθελε να του πούμε κι εμείς ότι μπορεί. Κάναμε και κάτι καλό”.