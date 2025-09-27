GNTM: Νάρκισσος… όνομα και πράγμα – Ο 21χρονος μελαχρινός που πέρασε με 5 “ναι”

Ο 21χρονος Νάρκισσος πήρε – τα πιο γρήγορα, ίσως – 5 “ναι” των κριτών του GNTM και πέρασε στην επόμενη φάση. Η audition του.

Με το δεύτερο επεισόδιό του επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, στο Star Tv, το φετινό GNTM.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Έντι Γαβριηλίδης, υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την επόμενη “φουρνιά” υποψηφίων και ανάμεσά τους ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, ο… Νάρκισσος!

“Ονομάζομαι Νάρκισσος Τζιλόπουλος” είπε ο νεαρός διαγωνιζόμενος, αφήνοντας άφωνιους τους κριτές, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν και από το όνομα του 21χρονου – εκτός από το σώμα και το στυλ.

“Νάρκισσος! Απλά λέω ναι. Ναι, με έχει βαπτίσει έτσι ο παππάς. Με βούτηξε και με είπε… Νάρκισσο” εκμυστηρεύτηκε αρχικά το νεαρό μοντέλο, που πρόσθεσε πως “είμαι 21 ετών, κατάγομαι από την Ημαθία και έχω σπουδάσει σχέδιο μόδας και styling. Ασχολούμαι μ’ αυτό, από τα 18 μου όμως άρχισα επαγγελματικά και το μόντελινγκ και κάπως ο χώρος της μόδας με έχει απορροφήσει αρκετά”.

Μεταξύ άλλων, δε, ο Νάρκισσος ξεκαθάρισε από νωρίς πως “ήρθα να κερδίσω και να φύγω”!

Ο 21χρονος Νάρκισσος “κέρδισε” τους κριτές και με τις πόζες του, ενώ του δήλωσαν πως “γράφει” υπέροχα στις φωτογραφίες. Με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, πήρε 5 “ναι” και πέρασε στην επόμενη φάση!