GNTM: "May the force be with you" - Το διαστημικό set και οι "μπηχτές" των μοντέλων

Με φωτόσπαθα ποζάρουν τα μοντέλα στο νέο επεισόδιο του GNTM. Αιχμές για υπερβολική βοήθεια από τους κριτές σε κάποια κορίτσια. Δείτε το trailer της Δευτέρας.

Ένα νέο επεισόδιο του GNTM 5 θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές το βράδυ της Δευτέρας (28/11) στις 21.00, μέσα από τη συχνότητα του STAR. Στην καινούργια δοκιμασία, τα μοντέλα θα κληθούν να φορέσουν φουτουριστικά ρούχα, τα οποία θα τις ταξιδέψουν στο μέλλον, σε ένα concept εμπνευσμένο από τις θρυλικές ταινίες "Star Wars". ADVERTISING Συγκεκριμένα, θα ποζάρουν στο σκοτάδι κρατώντας φωτόσπαθα, σε μια "διαστημική" φωτογράφιση. Στο τέλος του set, οι κριτές θα ανακοινώσουν στα μοντέλα πως θα πρέπει να επιλέξουν οι ίδιες τη φωτογραφία που θα φτάσει στο πλατό. Εκεί, καλεσμένος θα είναι ο γνωστός makeup artist Φρέντυ Καλομπράτσος, ενώ, όπως βλέπουμε στο trailer, οι κριτές θα αποθεώσουν με σχόλιά τους κάποια κορίτσια. Φυσικά, από το πλατό δεν θα λείψουν οι εντάσεις, με κάποιες παίκτριες να αφήνουν αιχμές για υπερβολική βοήθεια από τους κριτές σε κάποια κορίτσια. GNTM: Δείτε το trailer της Δευτέρας (28/11) Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

