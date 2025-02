Harry Potter: Η επιλογή για τον ρόλο του Dumbledore στη σειρά του HBO ίσως σε απογοητεύσει

Γνωστός Αμερικανός ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να ενσαρκώσει τον Albus Dumbledore στη νέα τηλεοπτική σειρά “Harry Potter” του HBO.

Το HBO φέρεται να βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις με έναν διάσημο ηθοποιό για τον ρόλο του διευθυντή του Hogwarts, Albus Dumbledore, στο επερχόμενο τηλεοπτικό reboot του Harry Potter και ήδη η ανακοίνωση του ονόματος έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενες αντιδράσεις στους φαν του franchise.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Variety, ο ηθοποιός που είναι κοντά στο να κλείσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο – αν και το HBO αρνήθηκε να το επιβεβαιώσει – είναι ο αμερικανικής καταγωγής John Lithgow. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι το ίδιο το μέσο είχε πει τον περασμένο Νοέμβριο ότι ο Mark Rylance ήταν “στην κορυφή της λίστας επιθυμιών” για τον διευθυντή του Hogwarts…

“Εκτιμούμε ότι μια τόσο υψηλού προφίλ σειρά θα προκαλέσει πολλές φήμες και εικασίες“, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της παραγωγής. “Καθώς προχωράμε στην προπαραγωγή, θα επιβεβαιώνουμε λεπτομέρειες μόνο όταν οριστικοποιούμε τις συμφωνίες“.

Ο Lithgow έχει παίξει σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Έχει αποσπάσει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, για τους ρόλους του στα “The World According to Garp” (1982) και “Terms of Endearment” (1983), και έχει κερδίσει έξι βραβεία Emmy για τους ρόλους του στις σειρές “3rd Rock from the Sun”, “Dexter” και “The Crown”. Άλλες του ταινίες είναι οι “Pet Sematary” (2019), “Bombshell” (2019), “Sharper” (2023), “Killers of the Flower Moon” (2023) και “Conclave” (2024), ενώ τηλεοπτικά τον είδαμε τόσο στο “Dexter: New Blood” (2021), όσο και στο “The Old Man” (2022-24).

Ο John Lithgow AP

Όπως αναφέρει το IGN, η τηλεοπτική σειρά του Harry Potter, η οποία φημολογείται ότι βρίσκεται σε ανάπτυξη από το 2021, λέγεται ότι είναι μια “πιστή μεταφορά” των μυθιστορημάτων της Rowling. Έχει λάβει δέσμευση 10 ετών από την Warner Bros. και, ενώ ο CEO της Warner Bros. Discovery, David Zaslav, είπε προηγουμένως ότι πρόκειται να κάνει ντεμπούτο κάποια στιγμή το 2026, ο Bloys διευκρίνισε πιο πρόσφατα ότι θα μπορούσε να κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2027.

H παραγωγή έχει δει πάνω από 32.000 παιδιά για τους ρόλους των Harry, Ron και Hermione, ύστερα από μια ανοιχτή πρόσκληση για casting, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τους τρεις πρωταγωνιστές.

Προς το παρόν, το σχέδιο της ομάδας είναι να ξεκινήσει τα γυρίσματα το καλοκαίρι του 2025. Εκτός από τα τρία κύρια παιδιά, η Francesca Gardiner, showrunner της σειράς, αποκάλυψε μερικές άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις σκέψεις τους για το υπόλοιπο cast, στοχεύοντας να κολλήσουν στις κανονικές ηλικίες των χαρακτήρων. Συγκεκριμένα, η Gardiner σημείωσε ότι η Lily και ο James Potter ήταν 21 ετών όταν πέθαναν, ενώ ο Snape ήταν 30 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι σύμφωνο με το φημολογούμενο cast του Severus Snape: τον Paapa Essiedu, ο οποίος είναι σήμερα 34 ετών.

Ο Paapa Essiedu AP

Εκτός από την αποκάλυψη αυτών των λεπτομερειών για τη σειρά, ο επικεφαλής του HBO, Casey Bloys, ανέφερε επίσης κάποιες από τις αντιπαραθέσεις γύρω από αυτήν, ειδικά σχετικά με τη δημιουργό του “Harry Potter”, J.K. Rowling, η οποία ξέρουμε ότι είναι “αρκετά αναμειγμένη” στην ανάπτυξη.