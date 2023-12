House of the Dragon: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της 2ης σεζόν – O πόλεμος απλώνεται στο Westeros

Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ της δεύτερης σεζόν του “House of the Dragon”, της σειράς – prequel του “Game of Thrones” και υπόσχεται ακόμη περισσότερες μάχες με δράκους

Το «House of the Dragon» επιστρέφει, και η HBO κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν της σειράς – prequel του «Game of Thrones». Η δεύτερη σεζόν υπόσχεται ακόμη περισσότερες μάχες με δράκους όπως αναφέρει το Variety, καθώς οι δυνάμεις της Rhaenyra Targaryen και του Alicent Hightower θα έρθουν αντιμέτωπες, κάτι που σημαίνει δράκος εναντίον δράκου. Το τρέιλερ δείχνει τον Daemon Targaryen να φοράει την εντυπωσιακή του πανοπλία, ιππότες καβάλα σε άλογα, στρατιώτες να καίγονται ζωντανοί και αρκετούς από το καστ της πρώτης σεζόν να καβαλούν τους δράκους τους στη μάχη. «Δεν υπάρχει πόλεμος τόσο μισητός για τους θεούς όσο ένας πόλεμος μεταξύ συγγενών», λέει η Rhaenyra. Αλλά επίσης, «Και κανένας πόλεμος τόσο αιματηρός όσο ένας πόλεμος μεταξύ δράκων», της υπενθυμίζει η θεία της Rhaenys Targaryen. Το βασικό καστ του «House of the Dragon» επιστρέφει, μαζί με πολλά νέα πρόσωπα στη δεύτερη σεζόν. Μεταξύ αυτών οι Tom Taylor ως Lord Cregan Stark, Clinton Liberty ως Addam of Hull, Jamie Kenna ως Ser Alfred Broome, Kieran Bew ως Hugh, Tom Bennett ως Ulf και Vincent Regan ως τον Ser Rickard Thorne. Στο ήδη γνωστό καστ εμφανίζονται ξανά οι Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban κ.α. Στις αρχές Νοεμβρίου, ο διευθύνων σύμβουλος του HBO, Casey Bloys, επιβεβαίωσε ότι η 2η σεζόν του «House of the Dragon» θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του καλοκαιριού του 2024. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε η 1η σεζόν του «House of the Dragon» την παρακολούθησαν σχεδόν 10 εκατομμύρια θεατές σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη πρεμιέρα σειράς στην ιστορία του HBO. Και κάπως έτσι ανανεώθηκε πολύ γρήγορα και για τη δεύτερη σεζόν.