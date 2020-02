I am not okay with this: Η νέα σκοτεινή σειρά που "παντρεύει" Steven King με Stranger Things

Η ένατη Τέχνη των κόμικς έχει αναμφίβολα την τιμητική της τα τελευταία χρόνια στη βιομηχανία του θεάματος. Από τις ταινίες της Marvel και της DC μέχρι τις τηλεοπτικές σειρές σε διάφορα μέσα και πλατφόρμες, οι μεταφορές των "χάρτινων" ηρώων μοιάζει πλέον να αποτελούν μια επιτυχημένη συνταγή, με τους θεατές να ζητούν όλο και περισσότερο περίπλοκους χαρακτήρες, εντυπωσιακά εφέ και πάνω από όλα ένα καλό σενάριο.

Η νεότερη προσθήκη στη χρυσή αυτή λίστα είναι το κόμικ του Charles Forsman «I am not okay with this», το οποίο μεταφέρθηκε στη μιρκή οθόνη από τον επιτυχημένο δημιουργό και παραγωγό Jonathan Entwistle (γνωστός για το «The End of the F***ingWorld») και τους παραγωγούς του Stranger Things, Shawn Levy, Dan Cohen και Josh Barry. Η εφηβική μαύρη κωμωδία που έκανε πρεμιέρα χθες, Τετάρτη, στη δημοφιλή συνδρομητική πλατφόρμα Netflix και αναμένεται να συγκινήσει όλους όσους αγαπούν τόσο τα κείμενα του Stephen King όσο και τις περιπέτειες της τρελοπαρέας του Stranger Things, δεδομένου ότι φαίνεται πως έχει επιρροές και από τα δύο.

Η υπόθεση του σόου αφορά ένα φαινομενικά "συνιθισμένο" έφηβο κορίτσι, τη Sydney, η οποία μόλις μετακόμισε σε μια βαρετή πόλη της Pennsylvania. Μαζί με τη μητέρα της και τον αδερφό της προσπαθούν να συνέλθουν από τον τραγικό χαμό του πατέρα της, συνεχίζοντας τις ζωές τους όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά.

Βέβαια, αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο, αφού η Sydney μέσα στην προσπάθειά της να προσαρμοστεί στην τοπική κοινωνία και στο νέο της σχολείο έχει να αντιμετωπίσει και κάτι ακόμη: τις καινούριες της δυνάμεις. Τον τρόμο όμως που αισθάνεται όταν συνειδητοποιεί ότι μπορεί να μετακινεί πράγματα με το μυαλό της (σαν άλλη μία Carrie του Stephen King), ακολουθεί άλλη μία τρομακτική ανακάλυψη. Η Sydney νιώθει να έλκεται ερωτικά από τη φίλη της Dina. Πού θα οδηγήσει την Sydney αυτός ο κυριολεκτικά εκρηκτικός συνδυασμός υπερφυσικών δυνάμεων και καταπιεσμένων ορμών;

Του cast ηγούνται ενώ οι σταρ των ταινιών «Το Αυτό» (IT) Sophia Lillis («Sharp Objects») και Wyatt Oleff («Guardians of the Galaxy»). Παίζουν επιπλέον οι: Kathleen Rose Perkins (Episodes), Sofia Bryant (The Good Wife), Aidan Wojtak-Hissong (Falling Water), και ο Richard Ellis