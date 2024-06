Η γυναίκα που πήρε από τον Φρανκ Σινάτρα τα ηνία του My Way

Η νικήτρια του Britain’s Got Talent ερμήνευσε το My Way του Φρανκ Σινάτρα, με έναν απόλυτα δικό της τρόπο, συγκλονίζοντας το κοινό και την κριτική επιτροπή.

H 17η σεζόν του Britain’s Got Talent ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, με τους 10 φιναλίστ (μεταξύ τους ήταν μια χορωδία, ένα χορευτικό ντουέτο, ένας μάγος, ένας κωμικός και δυο τραγουδιστές) να διαγωνίζονται για το βραβείο, το έπαθλο των 300.000 ευρώ και μια θέση στο Royal Variety Performance -ετήσιο τηλεοπτικό σόου που βοηθά να συγκεντρωθούν χρήματα για το Royal Variety Charity.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Σίντνεϊ Κρίστμας, η οποία κέρδισε το κοινό και τους κριτές με την προσωπικότητα και τις φωνητικές της δυνατότητες.

Όπως είπε την ημέρα που συστήθηκε στην επιτροπή (μέσω των οντισιόν), είναι από το Κεντ και τον τελευταίο καιρό εργαζόταν σε γυμναστήριο, κάνοντας μια δουλειά που αν είχε επιλογή δεν θα την έκανε. Θα προτιμούσε να τραγουδάει, κάτι στο οποίο εκπαιδευόταν για χρόνια.

H 28χρονη απόφοιτη της D&B Academy Performing Arts του Λονδίνου είχε κάνει ντεμπούτο ως μια από τις πρώτες φωνές στο Lazarus του King’s Cross Theatre, ενώ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε παράσταση που ανέβαινε σε κρουαζιερόπλοια. Τη σεζόν 2019-20 ήταν στο Starlight Express, μιούζικαλ του Άντριου Λόιντ Ουέμπερ που είναι το ένατο μακροβιότερο σόου στο West End του Λονδίνου και το πιο επιτυχημένο στη Γερμανία.

Δεν αποκάλυψε τους λόγους που αποχώρησε από τη showbiz και έκτοτε εργαζόταν σε γυμναστήριο. Ομολόγησε όμως, πως λίγο έλειψε να εγκαταλείψει το όνειρο της και όταν ήταν τρομοκρατημένη που θα εμφανιζόταν στο BGT, δεδομένου ότι η καριέρα της είχε πάρει την κατιούσα. «Σκεφτόμουν ότι αν κάνω κακή δουλειά, θα είναι το τετέλεσται».

Η πρώτη ερμηνεία της στο show αφορούσε το πρώτο τραγούδι που είπε ποτέ στη ζωή της (Tomorrow) και ολοκληρώθηκε με το golden buzzer που πάτησε η εκ των κριτών, Αμάντα Χόλντεν.

Ο γνωστός κακός, Σάιμον Κάουελ είπε «πρέπει να αναρωτιέται κανείς ποιοι ήταν αυτοί οι ηλίθιοι που σε είδαν σε οντισιόν και δεν σου έδωσαν την ευκαιρία που άξιζες. Ειλικρινά, πρέπει να είναι κουφοί. Η ερμηνεία σου ήταν masterclass».

Στον ημιτελικό αναδείχθηκε σε φαβορί του διαγωνισμού, τραγουδώντας το My Way του Φρανκ Σινάτρα, Her Way.

Το My Way που ‘δανείστηκε’ τη μουσική του γαλλικού Comme d’habitude (το συνέθεσε ο Ζακ Ρεβό) με τον Πολ Άνκα να γράφει τους αγγλικούς στίχους, έχει χαρακτηριστεί κατά το παρελθόν ως ύμνος των ανδρών, πριν γίνει στις ΗΠΑ ο ύμνος της γενικότερης αυτοδιάθεσης. Σε μια χώρα (Φιλιππίνες) είναι ένα καταραμένο τραγούδι. Στη Μεγάλη Βρετανία, ο Κάουελ έδωσε στην Κρίστμας 11 με άριστα το 10, λέγοντας της πως «ειλικρινά, όσο τραγουδούσες σκεφτόμουν πως αν δεν υπήρχαν άνθρωποι σαν κι εσένα, σοβαρά δεν θα είχε νόημα να κάνω αυτό το σόου»

Για τον τελικό, επέλεξε το Somewhere Over the Rainbow, στο οποίο επίσης έβαλε τη σφραγίδα της όπως αποδείκνυε το τεράστιο ταλέντο της.