"I'm A Celebrity": Ραχήλ Μακρή και Βαμβακούλας πάνε Άγιο Δομίνικο - Ποιοι άλλοι θα συμμετάσχουν

Ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες έρχεται στον ΣΚΑΪ την νέα τηλεοπτική σεζόν.

"I'm A Celebrity Get Me Out Of Here", αναφωνούν διάσημοι Έλληνες που θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους και η περιπέτεια ξεκινά!

ADVERTISING

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες!

"I'm A Celebrity Get Me Out Of Here" SKAI TV

Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, γεμάτη από ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, κάποιοι θα κάνουν φίλους και κάποιοι εχθρούς. Είστε έτοιμοι να δείτε τους αγαπημένους σας celebrities όπως δεν τους έχετε ξαναδεί;

Μόνο αυτοί που θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν κάθε δοκιμασία και να ξεπεράσουν τους φόβους τους, θα στεφθούν τελικά «βασίλισσα» ή «βασιλιάς» της ζούγκλας.

Το παιχνίδι επιβίωσης ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία σε παραγωγή του ITV, ενώ έχει μεταδοθεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες, όπως Αυστραλία, Γερμανία, Μεξικό, Ρουμανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ινδία, Ολλανδία, Σουηδία, Η.Π.Α. κ.ά και έχει λάβει πολλά τηλεοπτικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA.

Γιώργος Λιανός και Καλομοίρα στην παρουσίαση του ριάλιτι

Ο Γιώργος Λιανός θα αναλάβει την παρουσίαση του νέου ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ. Μαζί του θα βρίσκεται σε ρόλο-έκπληξη η Καλομοίρα, ενώ τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Δομίνικο.

"I'm A Celebrity Get Me Out Of Here" SKAI TV

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ αναφέρει: «Δύο φίλοι από τα παλιά ενώνουν το χιούμορ τους σε ένα πρόγραμμα διαφορετικό από τα άλλα! Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα ετοιμάζουν βαλίτσες και γίνονται οι… ξεναγοί μας στη ζούγκλα του I’ M A CELEBRITY… get me out of here.

Εκείνος ένας από τους κορυφαίους Έλληνες παρουσιαστές με απαράμιλλο χιούμορ και μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίες παραγωγές υψηλών απαιτήσεων.

Εκείνη iconic performer, που την αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση, από την πρώτη στιγμή, για τη φωνή, τη λάμψη και τη θετική της ενέργεια.

Μαζί, ως ένα απολαυστικό δίδυμο, θα μας συστήσουν τους Celebrities που τολμούν να εγκαταλείψουν την άνεση του σπιτιού τους και να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι στα βάθη της ζούγκλας!

Απροσδόκητες δοκιμασίες, ακραίες προκλήσεις και αποφάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές και τα όριά τους είναι στο καθημερινό τους πρόγραμμα!

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα θα βρίσκονται στο πλευρό τους με σκοπό να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τα δύσκολα με χιούμορ αλλά και θάρρος και τελικό στόχο να περάσουν αυτοί καλά, κι εμείς από το σπίτι, ακόμα καλύτερα! Όλοι είναι έτοιμοι προς αναχώρηση…».

Ποιους διάσημους θα δούμε στον Άγιο Δομίνικο

Ένας πανικός επικρατεί στα γραφεία του τούρκου παραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί, σχετικά με τους παίκτες που θα δούμε στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, οι πρώτοι παίκτες που έχουν έρθει σε συμφωνία προκειμένου να πάρουν μέρος στο ριάλιτι είναι η Ραχήλ Μακρή, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Νίκος Βαμβακούλας, η Αγγελική Ηλιάδη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη και ο Γιώργος Χειμωνέτος.

I'm A Celebrity Get Me Out Of Here : Δείτε το trailer

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις