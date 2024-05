Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Πού έχεις (ξανά) δει τον “Ιούδα” – Οι πασίγνωστοι ρόλοι του

Ο Ίαν ΜακΣέιν, που ενσάρκωσε τον “Ιούδα” στον “Ιησού από τη Ναζαρέτ” το 1977, έχει παίξει έκτοτε εμβληματικούς μικρούς ή μεγάλους ρόλους. Πώς είναι σήμερα.

Όλοι θυμόμαστε τον “Ιούδα Ισκαριώτη” από την θρησκευτική τηλεοπτική υπερπαραγωγή που έχει γράψει ιστορία, “Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ” του 1977, την οποία απολαμβάνουμε κάθε χρόνο τις ημέρες του Πάσχα, όπως και φέτος.

Από τους ηθοποιούς της αριστουργηματικής ταινίας, ξεχωρίζει, εκτός από τον πρωταγωνιστή Ρόμπερτ Πάουελ, ο Ίαν ΜακΣέιν, ο οποίος υποδύθηκε τον προδότη μαθητή του Χριστού.

Ο 81χρονος σήμερα Άγγλος ηθοποιός Ίαν ΜακΣέιν, είχε ενσαρκώσει τον “Ιούδα” σε ηλικία 34 ετών, ενώ όλα αυτά τα χρόνια ήταν ενεργός στις κινηματογραφικά και τηλεοπτικά δρώμενα, παίζοντας σε σημαντικές παραγωγές – και σίγουρα τον έχετε “πετύχει”.

Ειδικότερα, είναι γνωστός για τους ρόλους του στην τηλεόραση, κυρίως για τον ομώνυμο ρόλο στην σειρά του BBC “Lovejoy” (1986-94), στην ταινία “Deadwood” (2004-06) και στη συνέχειά της το 2019, ταινία που του χάρισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού σε Τηλεοπτική Δραματική Σειρά και υποψηφιότητα για βραβείο Έμμυ Καλύτερου Πρωταγωνιστικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, καθώς και στην ταινία “Ο πόλεμος των Θεών” (2017-2021).

Πρωταγωνίστησε στις ταινίες “The Wild and the Willing” (1962), “Έρχονται οι Αμερικανοί” (1969), “Ο παλιάνθρωπος” (1971), “Ερωτικό κτήνος” (2000), “Βλακασκαντέρ” (2007), “Κουνγκ φου πάντα” (2008) και “Οι πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά” (2011) και στην σειρά ταινιών “John Wick” (2014-2019).

Τον έχουμε, λοιπόν, δει σε εμβληματικούς μικρούς ή μεγάλους ρόλους και σας θυμίζουμε παρακάτω τους πιο γνωστούς κι αγαπημένους.

Πώς είναι σήμερα ο Ίαν ΜακΣέιν

Ο Ίαν ΜακΣέιν το 2019 Jordan Strauss/Invision/AP IMAGES

Ο Ίαν ΜακΣέιν το 2023 AP Photo/Chris Pizzello

Ως Γουίνστον Σκοτ στο “John Wick”

Τον Ίαν ΜακΣέιν τον είδαμε πάρα πολύ πρόσφατα στην τέταρτη, ταινία του “John Wick” (2023) με τον Κιάνου Ριβς, στην οποία επέστρεψε ως Γουίνστον Σκοτ. Ενσαρκώνει τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Continental και παλιό φίλο του Τζον Γουίκ, ενώ, μάλιστα, στο τέλος της τρίτης ταινίας τον βλέπουμε να πυροβολεί τον πρωταγωνιστή.

Ο Ίαν ΜακΣέιν έχει παίξει σε όλες τις ταινίες του franchise μέχρι στιγμής.

Μικρό πέρασμα από “Game of Thrones”

Ο Ίαν ΜακΣέιν έκανε, επίσης, ένα μικρό, αλλά επικό πέρασμα από την δημοφιλή σειρά “Game Of Thrones” που είχε προκαλέσει παγκόσμιο παραλήρημα. Συγκεκριμένα, οι φαν τον θυμούνται ως θρήσκο Brother Ray, που συνάντησε τον Sandor Clegane (aka The Hound) και του έδωσε μαθήματα ζωής. Το τέλος του χαρακτήρα, ωστόσο, ήταν τραγικό, καθώς τον κρέμασε η “Brotherhood Without Banners”.

Ως Μαυρογένης στους “Πειρατές της Καραϊβικής”

Ακόμη, ο Ίαν ΜακΣέιν έχει ενσαρκώσει τον “Μαυρογένη” στην ταινία “Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά” του 2011, με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ.

Οι επερχόμενοι ρόλοι του

Η ταινία “John Wick” αναμένεται να επιστρέψει με το πέμπτο κεφάλαιό της, καθώς, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στα πρώτα στάδια παραγωγής. Σε ένα πρώτο teaser που κυκλοφόρησε, βλέπουμε τον Ίαν ΜακΣέιν, στοιχείο που προμηνύει τη συμμετοχή του.

Επίσης, μαζί με την ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει μια spin-off ταινία με τίτλο “Ballerina” (2025), στην οποία πρωταγωνιστεί η Άνα ντε Αρμάς στον ρόλο μιας δολοφόνου μπαλαρίνας από το συνδικάτο του Γουίκ (The Ruska Roma) η οποία ζητά εκδίκηση από τους ανθρώπους που σκότωσαν την οικογένειά της. Εκεί θα δούμε ξανά τον Ιαν ΜακΣέιν.

Θα τον δούμε, επίσης, στην ταινία “American Star” που αναμένεται μέσα στο 2024, όπου ένας δολοφόνος (Ίαν ΜακΣέιν) φτάνει στη Φουερτεβεντούρα με τελική αποστολή να σκοτώσει έναν άντρα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Αλλά όταν ο στόχος του καθυστερήσει, αντί να ακολουθήσει το πρωτόκολλο, έλκεται από το νησί, τους ανθρώπους και ένα ναυάγιο. Όταν ο στόχος του επιστρέψει, ο κόσμος θα έχει αλλάξει. Πριν όλα ήταν απλά – τώρα τίποτα δεν είναι.