Ιωάννα Μαλέσκου: Απουσίαζε από την έναρξη της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ”

Όσα είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την… προσωρινή απουσία της Ιωάννας Μαλέσκου από την εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ”.

Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου στο πλευρό του καλημέρισε σήμερα, Κυριακή (21/9), τους τηλεθεατές του Open ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Η παρουσιάστρια απουσίαζε από την έναρξη της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, όπως εξήγησε ο ίδιος.

“Καλημέρα. Είναι η δεύτερη μας μέρα και όπως διαπιστώσατε το δυσάρεστο που έχω να σας πω είναι πως αποφασίσαμε να σπάσουμε το ρεκόρ του Γιώργου Λιάγκα. Η Ιωάννα αποφάσισε να κοιμάται… Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αποχώρησε στις τρεις εκπομπές, η Ιωάννα αποχώρησε στην πρώτη εκπομπή” είπε αρχικά, κάνοντας χιούμορ ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: “Εντάξει, πλάκα κάνω, η Ιωάννα θα έρθει. Είχε μια οικογενειακή υποχρέωση”.

Λίγο αργότερα, η Ιωάννα Μαλέσκου μπήκε στο πλατό, αναφέροντας τον λόγο για τον οποίο απουσίαζε.

“Λάμπρο μου σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση σου. Δε με πήρε ο ύπνος, έχω σηκωθεί αχάραγα. Σήμερα ήταν η δεύτερη Κυριακή που έπρεπε να κοινωνήσω το παιδάκι μου. Έχω άλλη μία. Θα δείξετε κατανόηση. Ήμασταν στον Ι.Ν. του Αγίου Φανουρίου στο Κορωπί”, είπε η Ιωάννα Μαλέσκου.