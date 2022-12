J2US: Ξέσπασε στους κριτές η Άντζελα Δημητρίου - "Είναι δημοσιογράφος και τον κάναμε τραγουδιστή"

Επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου (17/12) το "Just the 2 of us" μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Ο Νίκος Κοκλώνης, μαζί με την Κατερίνα Στικούδη από το celebrity room, αλλά και τους τέσσερις κριτές (Δέσποινα Βανδή, Καίτη Γαρμπή, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτη Φασουλή) υποδέχτηκαν τα ζευγάρια, τα οποία μετέφεραν στη σκηνή χορό, ζωντάνια και διασκευές γνωστών κομματιών που αγαπήθηκαν.

ADVERTISING

Η βραδιά περιελάμβανε απολαυστικά ντουέτα και ερμηνείες που εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή.

J2US: Απογοήτευσαν Παύλος Σταματόπουλος και Άντζελα Δημητρίου

Μαζί με τον παρτενέρ της, Παύλο Σταματόπουλο ανέβηκε στη σκηνή του J2US η Άντζελα Δημητρίου. Τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη εμφάνιση, το ζευγάρι δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει την κριτική επιτροπή.

Ενώ τα αρνητικά σχόλια διαδέχονταν το ένα το άλλο από τους κριτές του σόου του Alpha, η "λαίδη" θέλησε να πάρει θέση και να στηρίξει τον παρτενέρ της.

«Εγώ νομίζω ότι το είπε καλά. Δεν είμαι και σίγουρη. Ίσως να μην το χρωμάτισε. Για να τα πούμε όμως, ο Παύλος δεν είναι τραγουδιστής. Και αυτό που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα στο J2US είναι άθλος, παιδιά. Συγγνώμη αλλά πρέπει να το πω. Είναι δημοσιογράφος και τον κάναμε τραγουδιστή εδώ στο J2US».

Γαρμπή: Το ίδιο όμως ισχύει και για τους άλλους διαγωνιζόμενους, παιδιά.

Δημητρίου: Δεν το χρωμάτισε το κομμάτι. Τι να κάνουμε τώρα;

J2US: Δύο ζευγάρια αποχώρησαν

Στο τέλος της βραδιάς, δύο ζευγάρια θα έπρεπε να αποχαιρετήσουν οριστικά το λαμπερό show, καθώς συγκέντρωσαν τις λιγότερες θετικές ψήφους από το κοινό και την κριτική επιτροπή.

Ο λόγος για τον Παύλο Σταματόπουλο με την Άντζελα Δημητρίου και τον Τόλη Παπαδημητρίου με την Μπέσσυ Αργυράκη οι οποίοι και αποχώρησαν αμφότεροι από το σόου μουσικής.

Δείτε τις εμφανίσεις τους

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις