J2US: Αποκαλύφθηκε ο τέταρτος κριτής - Άφωνοι όλοι στο πλατό

Πρεμιέρα έκανε απόψε, Σάββατο (08/10) στον Alpha ο καινούργιος κύκλος του φαντασμαγορικού show "Just the 2 of Us".

Αναπάντεχα ζευγάρια αποκαλύπτονται στην πρεμιέρα και βάζουν φωτιά στην εντυπωσιακή σκηνή του μουσικού σόου.

ADVERTISING

Ειδικότερα, στην έναρξη του J2US, ο Νίκος Κοκλώνης σημείωσε χαρακτηριστικά «καλωσήρθατε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε, το J2US είναι εδώ! Καλώς σας βρήκαμε! Παίζει πάρτι εδώ στο J2US παιδιά και είστε όλοι καλεσμένοι. Στο πιο ξεσηκωτικό πάρτι που φέτος είναι διαφορετικό με κοινό. Βρισκόμαστε στο πιο ξεσηκωτικό σόου της ελληνικής τηλεόρασης και το πιο φαντασμαγορικό εδώ στον Alpha. Σε ένα τεράστιο, εντυπωσιακό πλατό 1500 τ.μ. που το ετοιμάσαμε για εσάς».

Το ερώτημα, όμως, εδώ και εβδομάδες ήταν ένα: Ποιος θα είναι ο τέταρτος κριτής, που θα βρίσκεται δίπλα στη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, και τον Σταμάτη Φασουλή;

Η λύση στο αίνιγμα ήρθε στην πρεμιέρα του σόου, με τον Νίκο Κοκλώνη να ανακοινώνει πως στη θέση του τέταρτου κριτή για τη φετινή σεζόν θα βρίσκεται η Καίτη Γαρμπή.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια βγήκε από ένα κοντέινερ.

Στο άκουσμα της αποκάλυψης, όλοι ενθουσιάστηκαν στο πλατό, με το κοινό να ξεσπά σε έντονα χειροκροτήματα.

J2US: Η αποκάλυψη του τέταρτου κριτή

J2US: Η Καίτη Γαρμπή πήρε τη θέση της στην κριτική επιτροπή

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις