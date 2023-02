J2US: Αυτά είναι τα ζευγάρια που "κλειδώνουν" - Μεγάλες εκπλήξεις

Μετά από ένα διάλειμμα ενάμιση περίπου μήνα, το J2US επιστρέφει και αναμένεται να είναι πιο φαντασμαγορικό από ποτέ.

Το σόου τραγουδιού του Alpha θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου. Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή φορούν τα καλά τους και είναι έτοιμοι να βρεθούν ξανά στη σκηνή του Just The 2 Of Us.

ADVERTISING

J2US: Το trailer του νέου κύκλου

J2US: Τα ζευγάρια που θα δούμε

Τα ζευγάρια που θα δούμε στον νέο κύκλο του J2US δεν έχουν γίνει ακόμη επίσημα γνωστά, ωστόσο το «Open Weekend» κατάφερε να επιβεβαιώσει κάποια από αυτά.

Εύη Δρούτσα – Μπο

Άρης Σοϊλέδης – Μαριάντα Πιερίδη

Σπύρος Μπιμπίλας – Τζούλι Μασσίνο

Σαρμπέλ – Σοφία Βογιατζάκη

Έλενα Γκρέκου – Περικλής Κονδυλάτος

Στέφανος Κωνσταντινίδης – Λίτσα Γιαγκούση

Χριστίνα Μαραγκόζη – Φοίβος Παπαδάκης

Μαρία Αντωνά – Μορφούλα Ιακωβίδου

Έντουαρντ Στεργίου – Ειρήνη Μερκούρη

Σύμφωνα με την εκπομπή, το τελευταίο ζευγάρι δεν θα είναι από την αρχή στο J2US, αλλά θα μπει μετά την έναρξη του μουσικού σόου.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις