J2US: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε - Οι αλλαγές που έρχονται στο μουσικό σόου

Με ανατρεπτικά acts και εντυπωσιακές εμφανίσεις επέστρεψε το J2US το βράδυ του Σαββάτου (26/11), στη συχνότητα του Alpha, με τους Λευτέρη Μητσόπουλο και Λόλα να κλέβουν τις εντυπώσεις και να συγκεντρώνουν διθυραμβικά σχόλια από κριτές και κοινό.

Το 8ο live του μουσικού σόου, στο οποίο έκαναν γκεστ εμφάνιση ο Στέλιος Ρόκκος και η Αναστασία, έκλεισε, όπως κάθε εβδομάδα, με την αποχώρηση ενός ακόμα ζευγαριού.

Τα ζευγάρια που συγκέντρωσαν τις λιγότερες θετικές ψήφους από το κοινό και την κριτική επιτροπή και βρέθηκαν δίπλα στον παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη κατά την ανακοίνωση της αποχώρησης, ήταν η Άντζελα Δημητρίου με τον Παύλο Σταματόπουλο, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης με τη Ντίντι και η Ματίνα Νικολάου με τον Βασίλη Πορφυράκη.

Τελικά, το μουσικό ζευγάρι που αποχώρησε ήταν οι Dj Pitsi και Στέφανος Πιτσίνιαγκας.

Το ζευγάρι τραγούδησε το "Όλα γύρω σου γυρίζουν" του Σάκη Ρουβά, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια από τους κριτές για την ερμηνεία και τη σκηνική τους παρουσία. Ωστόσο βρέθηκαν στη χαμηλότερη θέση της κατάταξης, με αποτέλεσμα το ταξίδι τους στο Just The 2 Of Us να τελειώσει στο 8ο live.

Σημειώνεται ότι τόσο ο Dj Pitsi όσο και ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας δεν μπορούσαν να παραστούν στην ανακοίνωση της αποχώρησης λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεών τους στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζονται.

Οι αλλαγές που έρχονται στο J2US

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο παρουσιαστής του μουσικού σόου, Νίκος Κοκλώνης, την επόμενη εβδομάδα, στο 9o live δεν θα διαγωνιστούν οι Φωτεινή Δάρρα και Πάνος Τριανταφύλλου λόγω των αθλητικών υποχρεώσεων του πρωταθλητή ξιφασκίας.

Εκτός, όμως, από την προσωρινή "απώλεια" των διαγωνιζομένων αυτό που αλλάζει στο J2US από εδώ και πέρα είναι ότι τα ζευγάρια θα τραγουδούν δύο τραγούδια και όχι ένα, όπως έκαναν μέχρι τώρα.

Το πρώτο θα είναι επιλογή της παραγωγής και το δεύτερο θα το επιλέγουν μόνοι τους.

