J2US: Επιστρέφει στον Alpha - Πότε κάνει πρεμιέρα

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, και κάθε Σάββατο στις 20:00 το "J2US" ανεβάζει τον πήχη της διασκέδασης σε άλλο επίπεδο, μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Ο Νίκος Κοκλώνης μας ξεσηκώνει σε ένα ξέφρενο τηλεοπτικό πάρτι. Μουσική, τραγούδι και χορός με την καλλιτεχνική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού θα πλημυρίσουν τα σαββατόβραδά μας. Αναπάντεχα ζευγάρια αποκαλύπτονται στην πρεμιέρα και βάζουν φωτιά στην εντυπωσιακή – διεθνών προδιαγραφών – μουσική σκηνή του «Just the 2 of Us» που φέτος γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, φωτεινότερη και ultrahigh-tech!

Η αγωνία χτυπάει κόκκινο με τα ντουέτα να διεκδικούν κάθε Σάββατο την πολυπόθητη ασυλία που θα τους εξασφαλίσει την παραμονή στο σόου… μέχρι τελικής πτώσης.

Ποιος θα καθίσει στην θέση του τέταρτου κριτή μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και τη Βίκυ Σταυροπούλου;

Από το Σάββατο 8 Οκτωβρίου η διασκέδαση έχει όνομα: "Just the 2 of Us".

