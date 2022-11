J2US: Έξαλλος ο Μελισσανίδης με σχόλιο της Σταυροπούλου - "Σου ζητώ συγγνώμη, δεν το εννοούσα"

Επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ του Σαββάτου το J2US, μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Ο Ιωάννης Μελισσανίδης μαζί με τη Μελίνα Μακρή κλήθηκαν να ερμηνεύσουν το «Πόσο λίγο με ξέρεις» της Ευρυδίκης.

Αν και οι δυο τους έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, η κριτική επιτροπή δεν ενθουσιάστηκε όσο την προηγούμενη εβδομάδα.

ADVERTISING

Ένα σχόλιο, μάλιστα, από τη Βίκυ Σταυροπούλου στάθηκε ικανό να εξοργίσει τον Έλληνα Ολυμπιονίκη.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός και κριτής του Just The 2 of Us είπε προς το ζευγάρι:

«Μας κακομάθατε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό που είδαμε ήταν ανυπέρβλητο, οπότε συγκριτικά νομίζω ότι σήμερα δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ιωάννη, είσαι εξαιρετικός έτσι κι αλλιώς και το ξέρουμε. Εγώ εδώ, ξέρεις, τι αισθάνθηκα σε αυτό το τραγούδι πέρα από τα τεχνικά; Ενώ την άλλη φορά το είχες μεταδώσει, τώρα μου φάνηκε λίγο πιο ποζάτο, αν επιτρέπεται να πω αυτή την λέξη. Ενώ, ρε παιδί μου, την προηγούμενη φορά είχε έρθει κάτω, τώρα σαν να σε αισθάνθηκα πιο κλεισμένο στον εαυτό σου. Πώς να σου πω... Σαν να θαυμάζεις εσύ τον εαυτό σου».

Ι.Μ.: Όχι, αυτό δεν ισχύει με τίποτα! Αυτό δεν ισχύει με τίποτα!

Β.Σ.: Με συγχωρείς. Μπορεί να το διατύπωσα λάθος...

Ι.Μ.: Με τίποτα δεν ισχύει! Ό,τι άλλο το δέχομαι, αυτό όμως με τίποτα δεν ισχύει.

Β.Σ.: Ωραία. Άσε με να το διορθώσω, γιατί μάλλον δεν το είπα σωστά. Σαν να το λες για σένα. Αυτό, για να το πω πιο σωστά. Δεν ήρθε δηλαδή με την δύναμη που ήρθε την προηγούμενη φορά κάτω. Και σου ζητώ συγγνώμη εάν δεν ακούστηκε σωστό αυτό που είπα, γιατί δεν εννοούσα αυτό!

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις