J2US: Η Βίκυ Κουλιανού τραγούδησε Maneskin και απογείωσε το "Supermodel"

Με το δεύτερο live show και μία φαντασμαγορική έναρξη δια... χειρός Νίκου Κοκλώνη επέστρεψε το "Just the 2 of Us" το βράδυ του Σαββάτου (15/10), μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Τον χορό των εμφανίσεων στο δεύτερο live άνοιξε η Βίκυ Κουλιανού και ο Άρις Πετράκης οι οποίοι ανέβηκαν στο stage του J2US και συνεχίζοντας τη δυναμική εμφάνιση του πρώτου live, ερμήνευσαν το single των Maneskin, "Supermodel", που παρουσίασαν πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision.

Το εντυπωσιακό μοντέλο ρόκαρε και απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή αλλά και 28 βαθμούς συνολικά.

Φυσικά, η εμφάνισή της δεν έμεινε ασχολίαστη από τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι την αποθέωσαν για ακόμη μια φορά, αφήνοντας σχόλια τόσο για τις φωνητικές της ικανότητες όσο και για την παρουσία της.

J2US: Η εμφάνιση της Βίκυς Κουλιανού και του Άρι Πετράκη

