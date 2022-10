J2US: "Κάγκελο" η Βίκυ Σταυροπούλου - Το τηλέφωνο που δέχτηκε στον "αέρα" και την αναστάτωσε

Ένα απρόοπτο συμβάν συνέβη, λίγο μετά την έναρξη του αποψινού επεισοδίου του "Just the 2 of us" στον Alpha.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Νίκος Κοκλώνης μιλούσε για το επόμενο ζευγάρι που θα εμφανιζόταν στη σκηνή, το τηλέφωνο της Βίκυς Σταυροπούλου χτύπησε, με την ίδια να το σηκώνει στον "αέρα" και να απαντά στη μητέρα της που βρισκόταν στην άλλη πλευρά της γραμμής.

ADVERTISING

«Μαμά; Η μαμά μου! Μαμά, είμαστε στον αέρα! Σε φιλώ καλέ. Γεια σου μαμά! Φιλιά από τον Νίκο έχεις, μαμά. Τι ντροπή! Είσαι κούκλος, λέει, γεια», είπε η η Βίκυ Σταυροπούλου και έκλεισε γρήγορα το τηλέφωνο, με τον ροή του προγράμματος να συνεχίζεται κανονικά.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις