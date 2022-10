J2US: Μαυρίκιος Μαυρικίου και Ιλάειρα Ζήση "μεταμορφώθηκαν" σε Παπαμιχαήλ - Βουγιουκλάκη

Επέστρεψε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (22/10) στον Alpha το φαντασμαγορικό show "Just the 2 of Us".

Ένα από τα ζευγάρια που εντυπωσίασαν, όχι μόνο για την ερμηνεία τους, αλλά και λόγω του τραγουδιού τους, ήταν ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση.

Το πολυσυζητημένο ζεύγος, που παντρεύτηκε πριν από μερικούς μήνες στην Κύπρο, τραγούδησαν το "Ήτανε κάποιος άνθρωπος (Μαντινάδα)", που είχαν ερμηνεύσει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του ελληνικού κινηματογράφου "Η νεράιδα και το παλικάρι".

J2US: Η ερμηνεία Μαυρίκιου - Ιλάειρας

Το ζευγάρι έλαβε πολύ καλά σχόλια για την εμφάνισή του, με την Δέσποινα Βανδή, όμως, να τους προκαλεί να τραγουδήσουν και κάτι διαφορετικό.

"Έχετε πολύ φάση εσείς οι δύο, σας βλέπω και στα βίντεο… τι να πω. Είστε μέσα σε μια ροζ τσιχλόφουσκα. Σκέφτομαι ώρες ώρες όταν σας βλέπω, θα ήθελα πραγματικά να σας δω πώς θα μπορούσατε να αποδώσετε σε ένα τραγούδι με θύμο και ένταση ή θα βγουν και αυτά με μέλια;", είπε η κριτής και τραγουδίστρια.

Οι δυο τους απάντησαν ότι έχουν στο πρόγραμμα ένα τέτοιο τραγούδι, ενώ ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αποκάλυψε πως έχει επέτειο με την Ιλάειρα Ζήση.

Βουγιουκλάκη - Παπαμιχαήλ: Ήτανε κάποιος άνθρωπος

