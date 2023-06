J2US: Μεγάλη έκπληξη - Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε

Με δυνατές εμφανίσεις και μοναδικές ερμηνείες επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου (10/6) το "Just the 2 of us" μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Οι τέσσερις κριτές υποδέχτηκαν τα ζευγάρια στο πλατό, τα οποία μετέφεραν στη σκηνή χορό, κέφι και διασκευές γνωστών κομματιών.

Η βραδιά περιελάμβανε ευφάνταστα ντουέτα και ερμηνείες που εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή.

J2US: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από το σόου του Alpha

Στο τέλος της βραδιάς, ένα ζευγάρι θα έπρεπε να αποχαιρετήσει οριστικά το σόου του Alpha, καθώς συγκέντρωσε τις λιγότερες θετικές ψήφους από το κοινό και την κριτική επιτροπή.

Ο Νίκος Κοκλώνης το προηγούμενο Σάββατο είχε δηλώσει πως θα είχαμε διπλή αποχώρηση στο επεισόδιο του Σαββάτου (10/6), καθώς την περασμένη εβδομάδα δεν αποχώρησε κανένα ζευγάρι.

Όπως εξήγησε στη νέα αποχώρηση συνυπολογίστηκαν οι βαθμολογίες του προηγούμενου Σαββάτου κι έτσι το πρώτο ζευγάρι που ανακοινώθηκε από τον Νίκο Κοκλώνη ότι δεν θα συνεχίσει τις εμφανίσεις στη σκηνή του μουσικού σόου ήταν ο Παντελής Τουτουνζής και η Κατερίνα Στανίση.

Ωστόσο, στη συνέχεια ο παρουσιαστής έκανε την ανατροπή, καθώς ανακοίνωσε πως στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας υπήρξε ισοβαθμία, με αποτέλεσμα να μην αποχωρήσει δεύτερο ζευγάρι.

Η εμφάνιση του ζευγαριού που αποχώρησε

