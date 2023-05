J2US: Ο Δημήτρης Σχοινάς ξεσήκωσε το πλατό - Η κριτική της Καίτης Γαρμπή

Στη σκηνή του Just the Two of Us ανέβηκε το βράδυ του Σαββάτου (27/5) ο τραγουδιστής Δημήτρης Σχοινάς.

Ο γιος του Διονύση Σχοινά και της Καίτης Γαρμπή εμφανίστηκε στο σόου μουσικής του Alpha, πραγματοποιώντας ένα 15λεπτο μουσικό medley, το οποίο ενθουσίασε το πλατό.

Η Καίτη Γαρμπή ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την εμφάνιση του γιου της, καθώς τον κατέγραφε καθ' όλη τη διάρκεια της ερμηνείας του με το κινητό της, δείχνοντας τον θαυμασμό και την υπερηφάνεια της.

Ο νεαρός τραγουδιστής, σε ερώτηση του Νίκου Κοκλώνη για το αν είναι αυστηρή η μητέρα του, απάντησε «είναι, αλλά όχι σαν τον μπαμπά».

«Για να φτάσει ο Δημήτρης μέχρι εδώ πέρασε από τις συμπληγάδες που λέγονται Διονύσης Σχοινάς. Αν δεν περνούσε από την έγκριση του πατέρα του, δεν νομίζω να βρισκόταν σήμερα εδώ», αποκάλυψε η Καίτη Γαρμπή και συμπλήρωσε «είναι πάρα πολύ αυστηρός με τον Δημήτρη, αλλά τον πιστεύει, τον θαυμάζει και έχει δώσει την ευχή του να προχωράει. Και προχωράει καλά.. Είναι παιδί με ήθος, ταπεινό και προσγειωμένο».

Από την πλευρά του ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι είναι πιο κοντά μουσικά με τον Διονύση Σχοινά, με την Καίτη Γαρμπή να σχολιάζει ότι ο πατέρας του «του πάει πάρα πολύ κι εννοείται ότι το είδωλό του είναι ο πατέρας του».

