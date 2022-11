J2US: Ο Σταμάτης Γονίδης παρουσιάζει τραγούδι με τον γιο του Bob Marley

Μια συνεργασία - έκπληξη έχει κάνει ο διάσημος λαϊκός τραγουδιστής Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος δημιούργησε ένα ντουέτο με τον Julian Marley, γιο του θρυλικού καλλιτέχνη της ρέγκε, Bob Marley.

Ο γνωστός τραγουδιστής προχώρησε στην σχετική ανακοίνωση μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook, αναφέροντας πως το τραγούδι πρόκειται να μεταδοθεί σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση την ερχόμενη Δευτέρα (14/11), ενώ αυτό το Σάββατο (12/11) αναμένεται να προβληθεί μέρος από το βίντεο κλιπ που το συνοδεύει στο δημοφιλές μουσικοχορευτικό show "J2US" στον Alpha.

ADVERTISING

Το τραγούδι των δύο καλλιτεχνών ονομάζεται "Μόνος μου μπορώ".

Η ανάρτηση του Σταμάτη Γονίδη

"Είναι πολύ μεγάλη η χαρά να συνεργαζόμαστε με σπουδαίους καλλιτέχνες από το εξωτερικό, πόσο μάλλον με τον γιο του θρυλικού Bob Marley, Julian Marley.

Έρχεται σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση την Δευτέρα στις 14/11.

Μια γεύση από το βίντεο κλιπ μπορείτε να δείτε αυτό το Σάββατο από την τηλεόραση στην εκπομπή "Just the two of us" στον Alpha TV μετά τα μεσάνυχτα".

Ακούστε απόσπασμα από το τραγούδι

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις