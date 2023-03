J2US: "Παγωμάρα" στην έναρξη του σόου - "Είμαστε σε σοκ"

Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες επέστρεψε το Just The 2 Of Us το βράδυ του Σαββάτου, μέσα από το πρόγραμμα του Alpha.

Κατά την έναρξη του σόου, ο Νίκος Κοκλώνης εκτέλεσε το «The Sound of silence» των Disturbed, για τα θύματα των Τεμπών.

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το J2US είναι εδώ στο καθιερωμένο του ραντεβού, βράδυ Σαββάτου, στον Alpha. Τίποτα όμως δεν είναι ίδιο. Και εμείς, όπως και εσείς, είμαστε ακόμη σε σοκ από την τραγωδία. Επικρατεί η θλίψη και ο πόνος. Τα συλλυπητήριά μας στους οικείους των θυμάτων αν και όλα αυτά που λέω είναι λίγα και τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο τους.

Την προηγούμενη εβδομάδα, συμμετέχοντας και εμείς στο εθνικό πένθος, απείχαμε. Σήμερα όμως επιστρέψαμε λίγο διαφορετικά. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε μια ευχάριστη συντροφιά για όλους εσάς. Απόψε θα είναι ένα διαφορετικό J2US. Θα μείνουμε μόνο στην αγωνιστική μας διαδικασία και κάπως έτσι θέλω να καλωσορίσω τους κριτές μου. Καλώς ήρθατε αγαπημένοι μου κριτές», δήλωσε ο ίδιος στη συνέχεια.

Λίγο μετά, ο λόγος δόθηκε στους τέσσερις κριτές, οι οποίοι εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων που άφησε πίσω η τραγωδία στα Τέμπη.

