J2US: Πρεμιέρα απόψε για το φαντασμαγορικό show, με καλεσμένο τον Βασίλη Καρρά

Πρεμιέρα κάνει απόψε, Σάββατο (08/10) στις 20:00 στον Alpha ο καινούργιος κύκλος του φαντασμαγορικού show "Just the 2 of Us" και μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς αποκαλύπτεται: Ο μοναδικός Βασίλης Καρράς θα είναι εκεί!

Η αγωνία χτυπάει κόκκινο για όσες επιπλέον εκπλήξεις μας επιφυλάσσει το "Just the 2 of Us" και ο απόλυτος showman Νίκος Κοκλώνης: Αναπάντεχα ζευγάρια αποκαλύπτονται στην πρεμιέρα και βάζουν φωτιά στην εντυπωσιακή – διεθνών προδιαγραφών – μουσική σκηνή. Ο τέταρτος κριτής παίρνει τη θέση του δίπλα στη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, και τον Σταμάτη Φασουλή.

Ειδικά φέτος, το "Just the 2 of Us" αλλάζει τα δεδομένα της ψυχαγωγίας και ξεπερνά κάθε προηγούμενο ρεκόρ! Η υψηλή τεχνολογία θα απογειώσει τη διασκέδαση.

Στο ολοκαίνουργιο πλατό του J2US θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό: Σε μία σκηνή που ξεπερνά τα 1500 τ.μ. κάθε Σάββατο βράδι ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδέχεται τα ζευγάρια που θα δίνουν ρυθμό στο πάρτι. LED walls 600 τ.μ. καλύπτουν από άκρη σε άκρη το χώρο και φωτίζουν την εντυπωσιακή μουσική σκηνή αλλά και αναδεικνύουν τα ταλέντα του σόου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ψυχαγωγική ζωντανή εκπομπή εφαρμόζεται τεχνολογία 3D και augmented reality. 16 κάμερες με ένα supertechno τηλεσκοπικό γερανό, έναν extra γερανό, και μια spidercam θα κάνουν μοναδική την εμπειρία θέασης. Τα καλώδια του τεχνολογικού εξοπλισμού εκτείνονται σε 86 χιλιόμετρα, δηλαδή καλύπτουν απόσταση από την Αθήνα έως την Κόρινθο. Περισσότερα από 300 άτομα θα μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του J2US από κοντά, εφόσον ο χώρος φιλοξενίας του κοινού αυξήθηκε εξίσου.

