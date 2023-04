J2US: Σοκ στο πλατό - Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε

Με δυνατές εμφανίσεις και ερμηνείες επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου (22/4) το "Just the 2 of us" μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Οι τέσσερις κριτές (Δέσποινα Βανδή, Καίτη Γαρμπή, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτη Φασουλή) υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τα ζευγάρια, τα οποία μετέφεραν στη σκηνή χορό, ζωντάνια και διασκευές γνωστών κομματιών που αγαπήθηκαν.

Η βραδιά περιελάμβανε εντυπωσιακά ντουέτα και ερμηνείες που μάγεψαν την κριτική επιτροπή.

J2US: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε αναπάντεχα

Στο τέλος της βραδιάς, ένα ζευγάρι θα έπρεπε να αποχαιρετήσει οριστικά το λαμπερό show, καθώς συγκέντρωσε τις λιγότερες θετικές ψήφους από το κοινό και την κριτική επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Σοφία Βογιατζάκη και ο Σαρμπέλ βρέθηκαν στην τελευταία θέση της γενικής κατάταξης, συγκεντρώνοντας τη χαμηλότερη βαθμολογία και αποχώρησαν από το φετινό "J2US".

