J2US: Το μήνυμα της Καίτης Γαρμπή για την κακοποίηση γυναικών

Πρεμιέρα έκανε απόψε, Σάββατο (08/10) στον Alpha ο καινούργιος κύκλος του φαντασμαγορικού show "Just the 2 of Us".

ADVERTISING

Το ερώτημα εδώ και εβδομάδες ήταν ένα: Ποιος θα είναι ο τέταρτος κριτής, που θα βρίσκεται δίπλα στη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, και τον Σταμάτη Φασουλή;

Η λύση στο αίνιγμα ήρθε στην πρεμιέρα του σόου, με τον Νίκο Κοκλώνη να ανακοινώνει πως στη θέση του τέταρτου κριτή για τη φετινή σεζόν θα βρίσκεται η Καίτη Γαρμπή.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια βγήκε από ένα κοντέινερ.

Στο άκουσμα της αποκάλυψης, όλοι ενθουσιάστηκαν στο πλατό, με το κοινό να ξεσπά σε έντονα χειροκροτήματα.

J2US: Η αποκάλυψη του τέταρτου κριτή

J2US: Η Καίτη Γαρμπή πήρε τη θέση της στην κριτική επιτροπή

J2US: Το μήνυμα της Καίτης Γαρμπή για την κακοποίηση

Κατά τη διάρκεια του σόου τραγουδιού, η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Τόλης Παπαδημήτριου ερμήνευσαν το κομμάτι «Αμαρτίες» της Αναστασίας.

Οι δυο τους χάρισαν μία εκπληκτική εμφάνιση στην πρεμιέρα του σόου και ενθουσίασαν τους πάντες.

Όταν έφτασε η ώρα της κριτικής, η Καίτη Γαρμπή, με αφορμή το κομμάτι, θέλησε να περάσει ένα σημαντικό μήνυμα σχετικά με το #metoo και την κακοποίηση των γυναικών, αναφέροντας:

"Θέλω να σταθώ στο τραγούδι, έχει κάνει χαμό. Το 18χρονο αυτό κορίτσι, η Αναστασία έκανε μια πολύ συγκινητική κίνηση, με ένα video clip. Στήριξε το κίνημα #metoo, περνώντας το μήνυμα ότι η κακοποίηση είναι έγκλημα και όχι δικαιολογία".

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις