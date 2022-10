J2US: Το πιο ανατρεπτικό ζευγάρι - Άγγελος Μπράτης και Σαμπρίνα σε λαϊκό κομμάτι

Πρεμιέρα έκανε απόψε, Σάββατο (08/10) στον Alpha ο νέος κύκλος του φαντασμαγορικού show "Just the 2 of Us".

Νέα ζευγάρια αποκαλύπτονται στην πρεμιέρα και ερμηνεύουν αγαπημένα κομμάτια, στην εντυπωσιακή σκηνή του μουσικού σόου.

Ένα από τα πιο ανατρεπτικά ζευγάρια που έχουμε δει στην ιστορία του σόου, ο Άγγελος Μπράτης και η Σαμπρίνα έκαναν την παρθενική τους εμφάνιση, ερμηνεύοντας ένα λαϊκό κομμάτι.

Συγκεκριμένα, οι δυο τους τραγούδησαν το "Έχω στενάχωρη καρδιά" της Ρένας Βλαχοπούλου, εντυπωσιάζοντας κριτές και κοινό.

J2US: Άγγελος Μπράτης και Σαμπρίνα σε μια μοναδική ερμηνεία

