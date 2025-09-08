“Maestro”: Επιστρέφει με 4η σεζόν – Η ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την 4η σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Maestro».

Ξεκίνησαν οι πρόβες της νέας, 4ης σεζόν, της σειράς «Maestro», όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης της επιτυχημένης σειράς, έγραψε: «Ηρθε η ώρα. Νέα σεζόν. Επεισόδιο 1 – Maestro in Blue. Οι πρόβες ξεκίνησαν! Μείνετε συντονισμένοι!»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε και δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη ποζάρει με την πρωταγωνίστρια της σειράς, Κλέλια Ανδριολάτου, ενώ στην δεύτερη φαίνεται το σενάριο του πρώτου επεισοδίου, το οποίο έχει τίτλο «Η εποχή των τεράτων».

Τι να περιμένουμε από την 4η σεζόν του Maestro

Παρότι τα δύο μέρη που εμπλέκονταν στην παραγωγή της σειράς, το Mega και το Netflix, δεν είχαν εκδώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση, η Στεφανία Γουλιώτη, στην τελευταία συνέντευξή της στο «Στούντιο 4» πριν το φινάλε της σεζόν, είχε προδώσει το μυστικό.

Η ηθοποιός είπε ότι τα γυρίσματα ξεκινούν το φθινόπωρο και θα μας ταξιδέψουν από τους Παξούς ως τη Βουδαπέστη και ίσως ακόμα πιο πέρα. «Θα χρειαστεί να πάμε πάλι στους Παξούς. Είναι λίγο παντού η ιστορία τώρα. Μέχρι και στην Ουγγαρία. Δεν ξέρεις πού θα ξυπνήσεις το επόμενο πρωί».

Η αποκάλυψή της δεν προκάλεσε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Το τέλος του τρίτου κύκλου της σειράς δημιουργούσε περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντούσε και αποτελούσε ανοιχτή πρόσκληση προς τους παραγωγούς και το κοινό που απαιτεί απαντήσεις.