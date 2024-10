Μάικλ Νιούμαν: Πέθανε ο θρυλικός “μουστάκιας” του Baywatch

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο ηθοποιός Μάικλ Νιούμαν, που υποδυόταν έναν από τους ναυαγοσώστες του Baywatch.

Ο Μάικλ Νιούμαν, γνωστός από τον ρόλο του ναυαγοσώστη στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Baywatch, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο στενός του φίλος και σκηνοθέτης Ματ Φέλκερ, ο οποίος σκηνοθέτησε το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Hulu After Baywatch, σύμφωνα με το People.

«Κατάφερα να τον δω την τελευταία φορά που είχε τις αισθήσεις του, με κοίταξε με το χαρακτηριστικό του ύφος και μου είπε “ήρθες πάνω στην ώρα”», δήλωσε ο Φέλκερ, αποχαιρετώντας τον φίλο του.

Ο Μάικλ Νιούμαν γεννήθηκε στο Λος Άντζελες και έγινε διάσημος τη δεκαετία του ’90, ως ένα από τα βασικά μέλη του καστ του Baywatch, κατακτώντας την αγάπη του κοινού μέσα από τη συμμετοχή του στη θρυλική σειρά.

Το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε τον Μάικλ Νιούμαν ως τον ναυαγοσώστη Μάικ «Νιούμι» Νιούμαν στη μακροχρόνια σειρά Baywatch. Ήταν, μάλιστα, ο μοναδικός ηθοποιός του καστ που ήταν πραγματικά ναυαγοσώστης στην καθημερινή του ζωή. Ο Νιούμαν εμφανίστηκε σε 150 επεισόδια της σειράς, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο, εκτός του Ντέιβιντ Χέισελχοφ.

Πέρα από το Baywatch, ο Νιούμαν είχε συμμετάσχει και σε άλλα πρότζεκτ, όπως τα Enemy Action, Welcome to Hollywood και Zig and Zag’s Dirty Deeds.

Chris Delmas/ZUMA Wire/Visualhellas.gr

Η μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε δραστηριοποιηθεί στη συγκέντρωση χρημάτων, συνεργαζόμενος με το Ίδρυμα «Michael J. Fox», για την υποστήριξη των ερευνών προς εξεύρεση θεραπείας.

Σε συνέντευξή του στο People τον περασμένο Αύγουστο, ο Νιούμαν είχε δηλώσει: «Ελπίζω η προσωπική μου ιστορία να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της εξεύρεσης μιας θεραπείας για το Πάρκινσον. Αυτή η ανίατη ασθένεια μου έδωσε πολύ χρόνο για σκέψη, τον οποίο ίσως δεν ήθελα, αλλά μου έφερε σοφία».