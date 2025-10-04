Μαρία Σολωμού: “Θα πω κάτι που δεν το έχω πει πουθενά…”

Η αποκάλυψη της Μαρίας Σολωμού για την προσωπική της ζωή.

Η Μαρία Σολωμού βρέθηκε καλεσμένη, το πρωί του Σαββάτου (4/10), στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι”, όπου αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία, το φλερτ από τους άντρες, ενώ έκανε και μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή.

«Ήμουν ένα παιδάκι μέχρι τα 12 μου κολλημένη δίπλα στη μαμά μου. Δεν πήγαινα στα πάρτι, δεν ήμουν κοινωνική, ντρεπόμουν. Ακόμα ντρέπομαι, είμαι πολύ μαζεμένη. Δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθώ να πω ποίημα στο σχολείο. Εκεί στα 13 αποφάσισα να μοιάσω με κορίτσι» ανέφερε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

«Όταν βλέπω κάποιον που μου αρέσει δεν περιμένω. Υπάρχει περίπτωση να στείλω σφηνάκι, να πάω να συστηθώ. Όσες φορές έχω κάνει πρώτη κίνηση έχω φάει τέτοια μούφα! Σε μένα προσωπικά δεν έχει λειτουργήσει. Με άντρες που ήμουν εγώ πιο ζεστή, οι άνθρωποι δεν ήθελαν ιδιαίτερα. Ήταν… χλαπάτσα» είπε στη συνέχεια.

«Οι νεότεροι, πλέον μέχρι τα 35, δεν φλερτάρουν κι αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ή είναι το φαινόμενο του “κοριτσάρα”, που άκουσα φέτος και μου έφυγαν τα σαγόνια ή το φαινόμενο του κάθομαι απέναντι και δεν σου μιλάω όλο το βράδυ και την επόμενη θα σου στείλω μήνυμα στο Instagram. Τι είναι αυτό, θα τρελαθούμε;».

Ακολούθως, η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε πως δεν είναι ερωτευμένη. «Θα σας πω κάτι που δεν το έχω πει πουθενά. Είναι πολύ αστείο. Με έναν πολύ γρήγορο υπολογισμό που έχω κάνει στο κεφάλι μου, συνειδητοποίησα ότι από το 2002 μέχρι και τη δεύτερη καραντίνα, το 2021, είμαι όλα αυτά τα χρόνια σε σχέσεις. Και όχι ενδιάμεσα με μία βδομάδα κενό, η μία σχέση καβάλαγε την άλλη.

Η σχέση που τελείωσε το 2021 ήταν ότι πιο έντονο είχα και ήταν ότι πιο κοντινό σε αυτό που λέω “έρωτα”. Τότε είπα “κοπελιά, τι κάνεις;”. Και τώρα πρέπει να “σκάσουνε χαστούκια” για να πω ότι είμαι ερωτευμένη. Τώρα θα ερωτευτώ τη ζωή».