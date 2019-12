"Μόνος στο Σπίτι 2": Στον Καναδά έκοψαν τη σκηνή του Τραμπ - Τι απάντησε

Οκτώ λεπτά από την δίωρης διάρκειας ταινία "Home Alone 2: Lost in New York" κόπηκαν, "για να υπάρξει χώρος για διαφημίσεις", όπως ανέφερε ο Τσακ Τόμσον, εκπρόσωπος του εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικού σταθμού.

Συνεχίζοντας ανέφερε πως οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν το 2014, πριν καν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ και ότι το κίνητρο δεν ήταν πολιτικό.

Η προβολή της διορθωμένης ταινίας που προβλήθηκε από το κανάλι CBC, πυροδότησε πολλές αντιδράσεις, σύμφωνα με το BBC.

Σε απάντηση ο γιος του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ανάρτησε στο Twitter ένα λινκ που παραπέμπει στην είδηση και χαρακτήρισε την αλλαγή "αξιολύπητο".

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε επίσης στο κόψιμο της σκηνής δημοσιεύοντας στο Twitter το εξής: "Η ταινία δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια! (Αστειεύομαι)".

Σημειώνεται ότι στο "Home Alone 2", εμφανίζεται για λίγο σε μια σκηνή στο ξενοδοχείο Πλάζα της Νέας Υόρκης, όταν ο "Κέβιν" Μακόλεϊ Κάλκιν του ζητά οδηγίες.

Ο Τραμπ ήταν τότε ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.