My Style Rocks: Η νέα παίκτρια από την Κέρκυρα, Σοφιάνα Σπίνουλα

Μία νέα παίκτρια απέκτησε το My Style Rocks 3 σήμερα, την 22χρονη Σοφιάνα Σπίνουλα.

Η Σοφιάνα μεγάλωσε στην Κέρκυρα και στα 18 της ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει Γερμανική Φιλολογία. Ο χορός ωστόσο την κέρδισε και από τότε εργάζεται σε μουσικές σκηνές ως χορεύτρια, έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, την Ειρήνη Παπαδοπούλου και τη Ζόζεφιν. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο "So You Think You Can Dance".

Εκτός από το χορό, η Σοφιάνα έχει ασχοληθεί και με το μόντελινγκ.