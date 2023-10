My Style Rocks: Ξέσπασε η Αμάντα – “Θα φοράω ό,τι ρούχα θέλω”

Εντάσεις και κλάματα στο πλατό του My Style Rocks με τις παίκτριες να ανταλλάζουν πυρά και χαμηλές βαθμολογίες. Ο έντονος διάλογος Αμάντας – Μορτασίας.

Δυναμικό και με αρκετή ένταση το ξεκίνημα της εβδομάδας για το My Style Rocks, το οποίο επέστρεψε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/10) μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ.

Στέλιος Κουδουνάρης, Δημήτρης Σκουλός και Σοφία Χατζηπαντελή πήραν θέση στην κριτική επιτροπή του show μόδας με το μοντέλο να κλέβει την παράσταση στο επεισόδιο της Δευτέρας, αφού η εμφάνισή της θύμισε “μικρή Ολλανδέζα“.

Στο διαγωνιστικό κομμάτι, οι εντάσεις δεν άργησαν να ξεσπάσουν με την Αμάντα να επιμένει πως η Μορτασία έχει βοήθεια από στιλίστα, κάτι που φυσικά η τελευταία αρνήθηκε για ακόμη μια φορά, υποστηρίζοντας παράλληλα πως δεν παίζει τίμια.

Βαθμολογώντας το look της συμπαίκτριάς της με 2 και ένα ερωτηματικό, η Αμάντα φανερά ενοχλημένη είπε στην παίκτρια χαρακτηριστικά: “το look σου δεν είναι για 2 είναι για πολύ παραπάνω, όμως επιμένω ότι υπάρχει ένα χεράκι που σε έχει βοηθήσει πολύ και το σταματάω εδώ. Επειδή νομίζεις ότι πιπιλάμε δάχτυλο εδώ, από την προηγούμενη εβδομάδα στην επόμενη έχεις ξεφύγει. Αυτό δεν γίνεται. Αντίληψη έχεις, αυτή την αντίληψη όχι, τουλάχιστον δεν μας την έχεις δείξει και το κόβω εδώ. Θεωρώ ότι έχεις στιλίστα, δεν είναι αυτό το look Μορτασία”.

Λίγο αργότερα, η Αμάντα βρέθηκε στο στόχαστρο ορισμένων εκ των συμπαικτριών της όταν αποκάλυψε πως αγόρασε κομμάτι της Ελεάνας, η οποία είναι σχεδιάστρια μόδας, ξαφνιάζοντας τους πάντες.

Έντονη ήταν η διαφωνία ανάμεσα στην Αμάντα και τη Χριστιάννα, η οποία υποστήριξε ότι η Ελεάνα έκανε το styling για τη σημερινή εμφάνιση της πρώτης, ενώ η ένταση συνεχίστηκε και μπροστά στους κριτές.

Η Σοφία Χατζηπαντελή δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για την Αμάντα λέγοντας πως συμφωνεί με τη Χριστιάννα καθώς υπάρχει conflict για το ότι φοράει κομμάτι συμπαίκτριάς της και έτσι εκείνη δεν μπορεί να την κρίνει αντικειμενικά.

“Ο διαγωνισμός αυτός είναι για το στιλ, δεν είναι project runway. Δεν κρίνουμε τα κομμάτια των άλλων”, είπε η κριτής και απευθυνόμενη στον Δημήτρη Σκουλό, ο οποίος υποστήριξε πως δεν έφερε έναν σχεδιαστή αλλά το έχει μπλέξει και με άλλα κομμάτια, είπε πως η Αμάντα άνοιξε το θέμα περί στιλίστα της Μορτασίας και κάνει το αντίθετο.

Και ενώ φαινομενικά όλα είχαν τελειώσει, η Κατερίνα Καραβάτου παρατήρησε πως η Αμάντα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη και δίνοντάς της τον λόγο η παίκτρια με κλάματα και σε έντονο τόνο δήλωσε πως “θα φοράω ό,τι ρούχο θέλω, όποιου σχεδιαστή θέλω. Εδώ δεν κρίνουμε τον σχεδιαστή, κρίνουμε το στιλ. Εγώ μίλησα για άλλο πράγμα! Δεν κρινόμαστε για τους σχεδιαστές που θα φέρουμε, κρινόμαστε για το στιλ μας“.