“Να μ’ αγαπάς”: Δύο δίδυμα αδέρφια ζητούν δικαιοσύνη – Η νέα σειρά του Alpha

H νέα δραματική σειρά του Alpha, “Να μ’ αγαπάς”, έρχεται το Φθινόπωρο έτοιμη να καθηλώσει τους τηλεθεατές.

Η νέα, σύγχρονη, καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» έρχεται από το Φθινόπωρο στον Alpha. Με φόντο το πανέμορφο Ναύπλιο, παρακολουθούμε τους πρωταγωνιστές να διεκδικούν την αγάπη σε όλες τις μορφές και τις «αποχρώσεις» της.

Μα πάνω από όλα τους βλέπουμε να διεκδικούν την αγάπη που στερήθηκαν – ο καθένας για διαφορετικούς λόγους.

Δύο δίδυμα αδέρφια, που εγκαταλείφθηκαν πριν από 27 χρόνια μαθαίνουν πως η βιολογική τους μητέρα ζει και είναι αποφασισμένα να πάρουν πίσω ό,τι τους ανήκει.

Εκείνη είναι παντρεμένη με έναν πλούσιο άντρα και με νέα οικογένεια και θα βρεθεί αντιμέτωπη με την αλήθεια που θα ανατρέψει τα πάντα.

Την ώρα που το παρελθόν απαιτεί εξηγήσεις, μια ακόμη γυναίκα, ξεχασμένη για χρόνια, έρχεται να σταθεί απέναντι σε εκείνους που την πλήγωσαν και της έκλεψαν ό,τι της ανήκει.

Στο μεταξύ, ένας άντρας που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι πραγματικά, εμφανίζεται ξαφνικά. Εκείνος, όμως, ξέρει τα πάντα γι’ αυτούς και τι ακριβώς θέλει να πάρει πίσω.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.