“Να μ’ αγαπάς”: Είδαμε το 1o επεισόδιο της νέας σειράς του ALPHA – Οι εντυπώσεις μας

Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας δραματική σειρά του Alpha “Να μ’ αγαπάς”, παρακολουθήσαμε το πρώτο επεισόδιο και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.

Μια πρώτη γεύση της ξεχωριστής ιστορίας του «Να μ’ αγαπάς» δόθηκε σε όσους βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (2/10) στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA που κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00. Λίγο πριν την επίσημη είσοδο της σειράς στην καθημερινότητα των τηλεθεατών, ηθοποιοί, συντελεστές και δημοσιογράφοι συγκεντρώθηκαν στον Πύργο των Αθηνών για μια αποκλειστική προβολή του πρώτου επεισοδίου, που ήταν αρκετό για να δώσει το στίγμα όσων συγκλονιστικών θα ακολουθήσουν.

Παρόντες ήταν οι δημιουργοί αλλά και όλοι οι ηθοποιοί που έδωσαν “σάρκα και οστά” στο τηλεοπτικό δράμα, οι οποίοι μάλιστα δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για το τελικό αποτέλεσμα. Ευχάριστη έκπληξη ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων και βρέθηκε κοντά στους συντελεστές στην επίσημη πρεμιέρα.

Το NEWS 24/7 ήταν εκεί και μεταφέρει τις εντυπώσεις του από το πρώτο επεισόδιο.

“Να μ΄αγαπάς”: Όσα είδαμε στο πρώτο επεισόδιο

Η προβολή ξεκίνησε με τις εικόνες της Θεσσαλονίκης του 1998, όπου η νεαρή Ζωή φέρνει στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά της. Η απόφαση να τα εγκαταλείψει στα χέρια της γιαγιάς τους σφράγισε από την πρώτη στιγμή το συναισθηματικό κλίμα της σειράς. Το κοινό παρακολούθησε με αγωνία καθώς τα γεγονότα μεταφέρονται στο Ναύπλιο του 2025.

Εκεί, 27 χρόνια μετά, η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά, ο οποίος έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα. Μαζί αποκτούν άλλα δύο παιδιά, τον Χάρη και την Εβίτα, και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους.

Όμως η επίσκεψη του Λευτέρη και της Φωτεινής, που πλέον ενήλικες, αποφασίζουν να αναζητήσουν τη μητέρα τους και να διεκδικήσουν την αλήθεια, θα ταράξουν κι άλλο την καθημερινότητα της οικογένειας Καλλιγά.

Το πρώτο επεισόδιο παρουσίασε αριστοτεχνικά τον πυρήνα της ιστορίας: τις οικογενειακές πληγές που ανοίγουν ξανά, τα κρυμμένα μυστικά που απειλούν να διαλύσουν την επίπλαστη γαλήνη της οικογένειας Καλλιγά, αλλά και τα νέα συναισθήματα που γεννιούνται όταν οι δρόμοι των παιδιών διασταυρώνονται με εκείνους της «νέας» οικογένειας της Ζωής. Οι θεατές της avant premiere συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια πλοκή που υπόσχεται συγκίνηση αλλά και απρόβλεπτες ανατροπές.

“Να μ’ αγαπάς”: Οι χαρακτήρες που ξεχώρισαν

Ο Κώστας Νικούλι (Λευτέρης) και η Ειρήνη Αγγελοπούλου (Φωτεινή) απέδωσαν με αλήθεια το τραύμα και την αποφασιστικότητα των δύο παιδιών που μεγάλωσαν μέσα στη φτώχεια και τώρα διεκδικούν την ταυτότητά τους. Η Στεφανή Καπετανίδη ως Ζωή κέρδισε τις εντυπώσεις με την εσωτερική ένταση μιας γυναίκας που παλεύει να θάψει το παρελθόν της, ενώ ο Στάθης Σταμουλακάτος απέδωσε με επιβλητικότητα τον Θεόφιλο Καλλιγά, έναν άντρα που προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα γύρω του.

Η παρουσία της Μάνιας Παπαδημητρίου στον ρόλο της μητέρας της Ζωής έφερε το απαραίτητο βάρος, ενώ ο Δημήτρης Αλεξανδρής ως Άγγελος Μανιάτης άφησε υποσχέσεις για μια καθοριστική ερμηνεία που θα ταράξει τις ισορροπίες στη συνέχεια.

Τα τοπία ως “πρωταγωνιστές”

Αυτό που τράβηξε ιδιαίτερα τα βλέμματα στο πρώτο επεισόδιο ήταν τα πλάνα από τα υπέροχα τοπία. Τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη και στο Ναύπλιο ανέδειξαν τις δύο πόλεις ως ξεχωριστούς «πρωταγωνιστές», δημιουργώντας έντονο οπτικό ενδιαφέρον. Η σκηνοθεσία του Γιώργου Παπαβασιλείου επέλεξε κοντινά πλάνα για να αποτυπώσει το συναίσθημα, ενώ η μουσική επένδυση ενίσχυσε την ένταση των σκηνών.

Να μ’ αγαπάς: Οι χαρακτήρες της σειράς

Θεόφιλος Καλλιγάς (Στάθης Σταμουλακάτος)

Ο πατέρας του Χαρίλαος Καλλιγάς υπήρξε πολύ σημαντική προσωπικότητα της Ναυπλιακής κοινωνίας, ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας στο χώρο του τουρισμού. Ο Θεόφιλος παρέλαβε από τον πατέρα του μια σειρά από ακμάζουσες επιχειρήσεις και προσπάθησε να τον ξεπεράσει πραγματοποιώντας οικονομικά ανοίγματα που όμως έπεσαν στο κενό.. Είναι ευέξαπτος όταν δεν τον ακούν, μαθημένος να αποφασίζει και οι άλλοι να ακολουθούν. Όμως δεν έχει τη στόφα του ηγέτη, στις δύσκολες περιστάσεις αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και αναζητά τις εύκολες λύσεις. Μετά το θάνατο της πρώτης του γυναίκας, μητέρας του μικρού Ορφέα, προσέλαβε ως δασκάλα του παιδιού τη νέα και πανέμορφη Ζωή. Την ερωτεύθηκε και σύντομα παντρεύτηκαν. Ως σύζυγος είναι απόλυτα δοσμένος σ’ αυτήν, της έχει βαθιά και απόλυτη εμπιστοσύνη, κάθε επιθυμία της είναι γι’ αυτόν διαταγή.

Ζωή Καλλιγά (Στεφανή Καπετανίδη)

Η μητέρα των διδύμων Φωτεινής και Λευτέρη, κεντρικό πρόσωπο του δράματος.

Σε νεαρή ηλικία έφυγε από την οικογένεια της στα Γιάννινα και βρέθηκε φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Ξένη σε ξένο τόπο, ερωτεύεται τον όμορφο Μιχάλη. Η Ζωή μένει έγκυος και ο Μιχάλης είναι εξαφανισμένος. Μόνο της στήριγμα η Περιστέρα, η αγαθή μητέρα του Μιχάλη, που θα τη βοηθήσει στη γέννα. Λίγα 24ωρα όμως μετά η Ζωή εγκαταλείπει τα νεογέννητα στη γιαγιά και εξαφανίζεται για πάντα από τη ζωή τους.

27 χρόνια μετά ζει στο Ναύπλιο, σύζυγος του μεγάλου επιχειρηματία Θεόφιλου Καλλιγά και μητέρα δύο παιδιών που έκανε μαζί του. Η απροσδόκητη εμφάνιση των εγκαταλειμμένων παιδιών της την παγώνει. Η πληγή ξανάνοιξε και τώρα ήρθε η ώρα μιας δύσκολης αναμέτρησης. Φαίνεται πως στη ζωή της τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις τον είχαν πάντα οι άλλοι. Μεγάλωσε χειραγωγούμενη από μητέρα της Νικαίτη, κάτι που συνεχίζεται και τώρα που ζουν πάλι μαζί στο Ναύπλιο, στην έπαυλη των Καλλιγά. Δε στερείται προσωπικότητας όμως δύσκολα θα αντιταχθεί στο ρεύμα.

Νικαίτη Καψάλη (Μάνια Παπαδημητρίου)

Μητέρα της Ζωής. Καταγωγή από οικογένεια πλούσιων εμπόρων του Μετσόβου, πλην ξεπεσμένων οικονομικά. Μετρ της χειραγώγησης. Αρκετά η Νικαίτη ζει στο αρχοντικό των Καλλιγά απολαμβάνοντας τα πλούτη και τις ανέσεις που της προσφέρονται από τον γαμπρό της Θεόφιλο και κάνει τα πάντα ώστε να μην τα απωλέσει. Γοητευτική και ήσυχη προσπαθεί να μη τραβά την προσοχή. Έπαιξε ρόλο ακόμα και στην απομάκρυνση του Ορφέα στο Ελβετικό οικοτροφείο. Όταν, με την εμφάνιση των διδύμων, μαθαίνει το παλιό δράμα της κόρης της, το μόνο που σκέφτεται είναι το πώς θα διασώσει την άνετη ζωή της. Σοκάρει η ικανότητα της να αλλάζει πρόσωπα ανάλογα με τη στιγμή και τις επιδιώξεις της. Έχει παίξει τεράστιο και καταστροφικό ρόλο στο μεγάλωμα των εγγονιών της Εβίτας και Χάρη.

Ορφέας Καλλιγάς (Μιχαήλ Ταμπακάκης)

Ο πρωτότοκος γιός του Θεόφιλου. Έχασε τη μητέρα του μικρός και γαντζώθηκε συναισθηματικά στη Ζωή που ανέλαβε το μεγάλωμά του. Πολύ σύντομα όμως βρέθηκε οικότροφος σε ακριβό σχολείο της Ελβετίας όπου μεγάλωσε σε βαθιά ανομολόγητη μοναξιά μακριά από τον πατέρα του και τα αδέρφια που γεννήθηκαν από το δεύτερο γάμο. Το αίσθημα αυτό τον ακολουθεί και τον καθορίζει και στην ενήλικη ζωή του. Η αγάπη που δέχεται από τη μαγείρισσα Χαρούλα, την οποία υπεραγαπά, δεν αρκεί να γεμίσει το κενό. Αναγκάστηκε να τα βγάζει πέρα μόνος, πράγμα που τον έκανε δυναμικό και οξυδερκή. Κατάφερε να δημιουργήσει μια επιτυχημένη σύγχρονη επιχείρηση στη Γερμανία με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνολογίες. Παρότι ιδιαίτερα ευγενικός και αβρός στις σχέσεις του με τους άλλους, υπάρχουν στιγμές που μας ξαφνιάζει με παράδοξες κινήσεις και αποφάσεις.

Χάρης Καλλιγάς (Αλέξανδρος Πιεχόβιακ)

Ο γιός της Ζωής και του Θεόφιλου. Μεγάλωσε μέσα στον πλούτο, πιστεύει πως όλα υπάρχουν για την ευχαρίστηση του. Απολαμβάνει τις ανέσεις που του προσφέρονται χωρίς να διανοείται το πόσο εύκολο είναι όλα να χαθούν. Μεταφέρει την απαξίωση που διαρκώς εισπράττει από τον πατέρα του στους «κάτω» από αυτόν. Θέλει να πείσει πως αξίζει χωρίς να προσπαθεί. Θα αναζητήσει συμμαχίες που δε γνωρίζει πόσο θα του κοστίσουν. Ο Ορφέας στα μάτια του είναι μια σκιά που καλό θα ήταν να χαθεί για να αναδειχθεί ο ίδιος. Πολύ συχνά οι κινήσεις του έχουν καταστροφικές συνέπειες και γίνονται αιτία χλευασμού της οικογένειας.

Εβίτα Καλλιγά (Μαρίλια Μητρούση)

Η κόρη της Ζωής και του Θεόφιλου. Αντίστοιχη του αδελφού της Χάρη με τον οποίο συμπλέουν αρμονικά. Γι’ αυτήν ο μόνος ενδιαφέρον κόσμος είναι αυτός των Social Media και προσπαθεί να γίνει influencer. Διαρκώς παραπονούμενη όταν η προσοχή των άλλων δεν είναι στραμμένη σε κείνην. Οι γονείς της, όπως και στον αδελφό της, δεν της πρόσφεραν πραγματική αγάπη και ενδιαφέρον, αλλά μόνο απεριόριστη ασυλία. Δεν έχει επαφή με τα αισθήματα των άλλων. Παθολογικά προσκολλημένη στον ετεροθαλή της Ορφέα, βλέπει την Άννα ως κίνδυνο και θα προσπαθήσει να την αποκαθηλώσει με κάθε τρόπο. Η Εβίτα θα γίνει για τη Ζωή η απόδειξη του πόσο λάθος έχτισε εκείνη τη ζωή της.

Λευτέρης Νικολούδης (Κώστας Νικούλι)

Το αγόρι από τα δίδυμα παιδιά της Ζωής. Μεγάλωσε όπως και η αδερφή του στην φτωχή μα θερμή αγκαλιά της γιαγιάς Περιστέρας στην Θεσσαλονίκη. Ισχυρή και έντονη προσωπικότητα, ήταν αναγκασμένος να μάθει να στηρίζεται από μικρός στις δυνάμεις του αφού εκτός από τη μητέρα τους ήταν εξαφανισμένος και ο πατέρας τους. Θετικός απέναντι στη ζωή και μαχητής. Από μικρός ένιωθε υπεύθυνος για την αδελφή του, αλλά και για την αγαπημένη γιαγιά και έκανε τα πάντα να τις φροντίζει και να τις προστατεύει. Κατάφερε να σπουδάσει, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη φτώχεια.

Υποστηρικτικός και πιστός στους φίλους του, έντιμος. Εξωστρεφής και φιλικός, αλλά και εξαιρετικά εύθικτος όταν αισθάνεται πως κάποιος τον υποτιμά, πράγμα που τον κάνει οξύθυμο συχνά. Η τραχειά, ενίοτε, συμπεριφορά του μπορεί και συνυπάρχει με απέραντη τρυφερότητα και κατανόηση για τους άλλους. Δεν ανέχεται τα μισόλογα και προκαλεί τις ευθείες εξηγήσεις. Καθορισμένος, ως χαρακτήρας, από τον πόνο και την απορία για την απουσία της μητέρας, είναι ένα θυμωμένο πλάσμα αλλά ταυτόχρονα παραμένει το μικρό παιδί που αναζητά μια αγκαλιά.

Φωτεινή Νικολούδη (Ειρήνη Αγγελοπούλου)

Το εγκαταλειμμένο κορίτσι της Ζωής, δίδυμη αδερφή του Λευτέρη. Λατρεύει τον αδελφό της και είναι δεμένη μαζί του απόλυτα. Σφραγισμένη και εκείνη από το ίδιο τραύμα της απουσίας της μητέρας. Κατάφερε να σπουδάσει αλλά βρίσκεται όπως και ο Λευτέρης χωρίς φανερές προοπτικές. Φαίνεται εύθραυστη, όμως θα αποδειχτεί σκληρή σαν διαμάντι. Ασπάζεται τις ίδιες αξίες με τον αδελφό της και όταν χρειάζεται γίνεται ασπίδα για κείνον. Τολμηρή και αποφασιστική, αλλά υπάρχουν στιγμές που ο συναισθηματισμός της την ελέγχει. Με τον Λευτέρη αλληλοσυμπληρώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, κανείς τους δε μπορεί να κρυφτεί από τον άλλο.

Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου ALPHA

Μάκης Σαβίγκος (Γιώργος Τριανταφυλλίδης)

Επικεφαλής του προσωπικού των Καλλιγά. Φαντασιώνεται τον εαυτό του ως στρατάρχη και πολύ επιθυμεί να γίνει κάποτε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είναι. Ο φορέας της λαϊκής κουτοπονηριάς, που φαίνεται αστείος μέσα στην άγνοια του μεγέθους του. Προσπαθώντας να διασφαλίσει τη θέση του στο αρχοντικό προσκολλάται στο Χάρη δεχόμενος αδιαμαρτύρητα τις ταπεινώσεις του. Μέσα στην μοχθηρία και τον υπολογισμό, ενίοτε κωμική νότα.

Στυλιανή Σαβίγκου (Αντριάννα Ανδρέοβιτς)

Σύζυγος Μάκη Σαβίγκου. Διακατέχεται από την ίδια νοοτροπία με τον άντρα της, αλλά εκείνη έχει διαλέξει να προσκολληθεί στη Σοφία Πανταζή. Κουτσομπόλα και λιχούδα.

Χαρούλα Λιόλιου (Αλίνα Κοτσοβούλου)

Η μαγείρισσα του αρχοντικού των Καλλιγά. Απλή και λαϊκή, υπήρξε και τροφός του αγαπημένου της Ορφέα και συνδέεται ιδιαίτερα μαζί του. Είναι μια πανέξυπνη γυναίκα με ευαισθησία που καταλαβαίνει πρώτη απ’ όλους τα ερωτικά ρεύματα που αρχίζουν να εισβάλλουν στο αρχοντικό. Όταν χρειασθεί θα είναι εκεί για να στηρίξει τα δίδυμα αδέρφια, την Άννα και τον λατρεμένο της Ορφέα καθώς αγωνιά για την τύχη τους. Μια «μανούλα» για όλους που δε θέλει να μείνει πεινασμένος κανείς.

Κατερίνα Καρλή (Ειρήνη Τσέλλου)

Ορφανή που έχει βρει καταφύγιο στο αρχοντικό μαζί με τον μικρούλη αδερφό της τον Γάκη. Ονειρεύεται το πριγκιπόπουλο με το άσπρο άλογο και δυστυχώς το αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Χάρη.

“Να μ’ αγαπάς”: Οι ηθοποιοί και συντελεστές της σειράς

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

«Να μ’ αγαπάς»: Η αγάπη δεν είναι ποτέ απλή και οι επιλογές δεν είναι ποτέ εύκολες.