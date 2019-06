Netflix: Ιούλιος με Casa de Papel, Stranger Things και Blade Runner

La Casa De Papel στις 19 Ιουλίου, Stranger Things στις 4 του ίδιου μήνα και ετοιμαστείτε να κολλήσετε στις οθόνες σας!

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με το νέο περιεχόμενο για τον επόμενο μήνα την οποία μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω τρέιλερ.

Ο Ιούλιος μάλιστα ξεκινά με το υπέροχο "Νόημα της Ζωής" των Μόντι Πάιθον αλλά και την κλασική πλέον Λίστα του Σίντλερ. Την 1η Ιουλίου έρχεται στις οθόνες μας και το Blade Runner 2049, ενώ όλες τις σειρές και τις ταινίες μπορείτε να τις δείτε στη λίστα παρακάτω.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Τέλεια Ληστεία: Μέρος 3 (19/07/2019)

La casa de papel: Part 3

Τέρμα οι διακοπές! Μετά τα γεγονότα της προηγούμενης σεζόν, ο Ρίο, η Τόκιο, ο Βερολίνο και ο Καθηγητής επιστρέφουν, αυτήν τη φορά με ένα ακόμα πιο περίτεχνο σχέδιο.

Stranger Things 3 (04/07/2019)

Stranger Things 3

Λυσσασμένοι αρουραίοι, σοβιετική κατασκοπία, η νέα Coca-Cola κι ένα ολοκαίνουργιο εμπορικό είναι μερικές μόνο από τις αλλαγές που φέρνει το καλοκαίρι του 1985 στο Χόκινς.

Fab 5: Σεζόν 4 (19/07/2019)

Queer Eye: Season 4

Οι υπέρλαμπροι Fab 5 επιστρέφουν με μια ακόμα σεζόν, γεμάτη συγκινητικές στιγμές, μοναδικές μεταμορφώσεις και πολύ κλάμα. Χαρτομάντηλο κανείς;

Περνάμε Ζάχαρη: Σεζόν 2 (26/07/2019)

Sugar Rush: Season 2

Σου έπεσε το ζάχαρο; Ρίξε μια ματιά σ' αυτό το τηλεπαιχνίδι ζαχαροπλαστικής όπου οι διαγωνιζόμενοι, πέρα από τις δύσκολες δοκιμασίες, έχουν να παλέψουν και με τον χρόνο.

Κωμικοί Πάνε για Καφέ με το Αυτοκίνητο (19/07/2019)

Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed

Ο Τζέρι Σάινφελντ επιστρέφει στη θέση του οδηγού και πίνει καφεδάκι παρέα με τα μεγαλύτερα ονόματα της κωμωδίας. Όπως κι αν πίνεις τον καφέ σου, σίγουρα θα γελάσεις.

Εργαζόμενες Μητέρες: Σεζόν 2 (25/07/2019)

Workin' Moms: Season 2

Η Κέιτ, η Φράνκι, η Ανν και τώρα και ο Ίαν προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τα παιδιά, την ηλικία, την ισορροπία μεταξύ καριέρας και ζωής, και τα προβλήματα στις σχέσεις.

Άλλη Ζωή (25/07/2019)

Another Life

Η αστροναύτης Νίκο Μπρέκενριτζ και το πλήρωμά της αντιμετωπίζουν αφάνταστους κινδύνους σε μια αποστολή υψηλού ρίσκου για την εξερεύνηση ενός εξωγήινου αντικειμένου.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Κρυφή Εμμονή (18/07/2019)

Secret Obsession

Μετά από μια τρομερή επίθεση, μια γυναίκα συνέρχεται με μερική αμνησία. Καθώς παλεύει να ανακτήσει τη μνήμη της, αναρωτιέται αν μπορεί να εμπιστευτεί τους κοντινούς της.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Οικογένεια ΜακΚέλαν (10/07/2019)

Family Reunion

Μια οικογένεια μετακομίζει από τη μεγαλούπολη του Σιάτλ σε μια επαρχιακή πόλη και ανακαλύπτει πόσα έχανε τόσο καιρό. Μια αμερικανική σειρά για ολόκληρη την οικογένεια.

Πίνκυ Μαλίνκυ: Μέρος 3 (17/07/2019)

Pinky Malinky: Part 3

Το λαχταριστό λουκάνικο ονόματι Πίνκι Μαλίνκι επιστρέφει, μαζί με την παρέα του, για το τρίτο μέρος της σειράς κινουμένων σχεδίων που λάτρεψαν παιδιά και μεγάλοι.

3 Από το Πουθενά: Το Έπος της Αρκάντια: Μέρος 2 (12/07/2019)

3Below: Tales of Arcadia: Part 2

Αποκλεισμένοι στην Αρκάντια, οι γαλαζοαίματοι Κρελ και Άτζα συνεχίζουν τον αγώνα της επιστροφής στην πατρίδα τους, καθώς ο στρατηγός Μοράντο σχεδιάζει εισβολή στη Γη.

Οι Επικές Ιστορίες του Καπετάν Βράκα: Σεζόν 3 (19/07/2019)

The Epic Tales of Captain Underpants: Season 3

Λατρεύουν τα κόμικ, τις φάρσες και το να βγάζουν τον διευθυντή του σχολείου απ' τα ρούχα του! Ο Τζορτζ και ο Χάρολντ επιστρέφουν για τρίτη σεζόν!