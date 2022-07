Netflix: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ισπανικής σειράς "The Girl in the Mirror"

Μια νέα ισπανική σειρά μυστηρίου - υπερφυσικού θρίλερ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix τις επόμενες βδομάδες και το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη αυξημένο.

Το "The Girl in the Mirror" (ελληνικά: Το κορίτσι στον καθρέφτη - ισπανικά: Alma) δημιουργήθηκε από τον Sergio G. Sánchez και έχει ως βασική πρωταγωνίστρια τη Mireia Oriol, ενώ συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Álex Villazán, Pol Monen, Claudia Roset, Javier Morgade, Nil Cardoner, María Caballero, Milena Smit και Elena Irureta.

Η σειρά επικεντρώνεται στην Άλμα, η οποία είναι η μόνη που επέζησε από ένα θανατηφόρο ατύχημα με λεωφορείο, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 18 συμμαθητές της. Η ίδια ξυπνά σε ένα νοσοκομείο, υποφέροντας από αμνησία. Αποπροσανατολισμένη και τραυματισμένη, προσπαθεί να ξεδιπλώσει το μυστήριο πίσω από το ατύχημα.

Η σειρά θα αποτελείται συνολικά από 10 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 19 Αυγούστου.

The Girl in the Mirror: Δείτε το trailer

