Netflix: Πέντε κωμικοί για το υπόλοιπο του καλοκαιριού

Η stand up κωμωδία φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε χώρες στις οποίες μέχρι πρότινος δεν υπήρχε σχετική παράδοση. Δηλαδή στις περισσότερες μη αγγλόφωνες. Στην Ελλάδα το “μεγάλο ξέσπασμα” της “όρθιας κωμωδίας” φαίνεται να συμπίπτει -εν μέρει- χρονικά με την είσοδο στην χώρα της on-line streaming πλατφόρμας του Netflix.

Φυσικά και υπήρχε stand up κωμωδία στην Ελλάδα πριν ο αμερικανικός κολοσσός αποφασίσει να προσφέρει το περιεχόμενο του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90, οι “Νύχτες Κωμωδίας” της Λουκίας Ρικάκη προσέφεραν στο αθηναϊκό κοινό την πρώτη του επαφή με το stand up, αναδεικνύοντας την πρώτη γενιά Ελλήνων κωμικών του είδους, αρκετοί από τους οποίους(Δημόπουλος, Ζαραλίκος, Σεραφείμ κ.α.) συνεχίζουν δυνατά μέχρι τις μέρες μας. Μετά ήρθε το internet και το youtube, που έφερε σε επαφή το ελληνικό κοινό με πλήθος Αμερικανών και Άγγλων κωμικών, διευρύνοντας έτσι την απήχηση της stand up κωμωδίας.

Και μετά έκανε την εμφάνισή του στα καθ’ημάς το Netflix, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εξοικείωση του κοινού με το είδος.

Όλο και περισσότερος κόσμος άρχισε να αναζητά stand up παραστάσεις, έκαναν την εμφάνισή τους comedy clubs σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με open mic βραδιές και η πρωτεύουσα αποτελεί πλέον σταθμό στις περιοδείες διεθνούς φήμης κωμικών (αλησμόνητες οι ουρές τετραγώνων για την είσοδο στα τρία(!) live του Louis CK).

Η ελληνική σκηνή ανθεί, με ταλαντούχους κωμικούς να γεμίζουν τα μαγαζιά και τα θέατρα στα οποία εμφανίζονται και η stand up comedy αποτελεί πλέον ένα πολύ δυνατό κομμάτι της ελληνικής pop κουλτούρας.

5 κωμικοί για το καλοκαίρι που απέμεινε

Με τις παραστάσεις των Ελλήνων κωμικών να έχουν επιστρέψει μετά το lock down, το κείμενο αυτό παρουσιάζει προτάσεις για εκείνους που θεωρούν ότι δεν έχουν καθίσει αρκετά στο σπίτι τους το προηγούμενο διάστημα.

Ακολουθεί λίστα προτάσεων με 5 κωμικούς, μία ή περισσότερες παραστάσεις των οποίων βρίσκει κανείς στην streaming πλατφόρμα. Τα κριτήρια είναι καθαρά υποκειμενικά και με μόνο γνώμονα το γούστο του συντάκτη.

1. Dave Chappelle

Τρία Grammy, δύο Emmy και το βραβείο αμερικανικού χιούμορ Μάρκ Τουέιν. Ο Dave Chappelle παράτησε μία τηλεοπτική καριέρα στο απόγειό της το 2006 και συνέχισε κάνοντας stand up σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ. Το 2016 το Netflix του προσέφερε 20 εκατ. δολάρια για κάθε παράσταση που θα βιντεοσκοπούσε. Μέχρι στιγμής έχει βιντεοσκοπήσει 5 και την τελετή βράβευσής του με το βραβείο Μαρκ Τουέιν, ότι προηγήθηκε και ό,τι ακολούθησε αυτής. Φυλετικές διακρίσεις, έμφυλες σχέσεις και εσχάτως το cancel culture, οι κυρίαρχες θεματικές της κωμωδίας του, στην οποία έχει καταστήσει σαφές ότι θέτει ο ίδιος τα όρια.

2. Hannah Gadsby

Η Αυστραλή (από την Ταζμανία) κωμικός έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2018 με την παράσταση Nanette για το Netflix, η οποία γυρίστηκε στην Όπερα του Σίδνεϊ και για την οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Σεξουαλικότητα, σεξισμός, τέχνη, σε μία παράσταση κωμωδίας που δεν είναι μόνο αυτό. Το 2020 το Netflix πρόβαλε το 2ο special της για την πλατφόρμα, με τίτλο Douglas. Ξεκινώντας με μία αποδόμηση της παράστασής για να την ξαναστήσει κομμάτι κομμάτι, και να καταλήξει εκεί που είχε από την αρχή υποσχεθεί. Εξαιρετική κωμωδία, σχόλιο στην ίδια την φύση της και ένα μάθημα ιστορίας της τέχνης, το οποίο όπως λέει η ίδια “είναι αστείο”. Και είναι.

3. Anthony Jeselnik

Αυταρέσκεια και διαρκές παιχνίδι με τα όρια της κωμωδίας. Η θρησκεία, η έμφυλη βία, η αναπηρία, η ίδια η ανθρώπινη ζωή ως μέσα για την επίτευξη του ενός και μοναδικού σκοπού και αυτός είναι το γέλιο. Κανένα “πίσω κείμενο”, κανένα πολιτικό σχόλιο. Ars gratia artis, που δεν ενδείκνυται για κάτω των 18. “Φωτιά στην μαιευτική πτέρυγα” (Fire in the maternity ward”) και Thoughts and Prayers, οι δύο παραστάσεις του στην streaming πλατφόρμα.

4. Michael Che

Κωμικός της πιο πρόσφατης γενιάς του θρυλικού Saturday Night Live, ο Michael Che παρουσίασε στο Netflix το special Michael Che Matters. Λίγο πριν την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ και στον απόηχο του (τότε) Black Lives Matter, ο Che προσφέρει μία εξαιρετικά απολαυστική παράσταση με τις φυλετικές διακρίσεις, το gentrification, την ομοφοβία και την τρανσφοβία στο στόχαστρό του.

5. Jim Jefferies

Μπορεί με το πέρασμα των χρόνων τα μισογυνίστικα μπιτ του να μειώνονται, ο Αυστραλός κωμικός όμως ξεκαθαρίζει από τα πρώτα λεπτά του “Freedumb”, πως αυτά που λέει είναι πράγματα όχι που πιστεύει, αλλά που πιστεύει πως είναι αστεία. Οικογενειακή ζωή, ναρκωτικά, τα “βάρη” της διασημότητας και η φύση της κωμωδίας, ορατά στα τρία special του που βρίσκει κανείς στο Netflix, στα οποία διακρίνεται η εξέλιξη και οι διαφορές στο ύφος του από το 2016 έως σήμερα. Freedumb, This is me now και Intolerant.