Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε στον “αέρα” του Πρωινού

Την απουσία του από το Πρωινό θέλησε να δικαιολογήσει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Κι όταν βγήκε στον “αέρα” της εκπομπής, ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Ύστερα από πέντε ημέρες παρουσίας στο φετινό πάνελ του Πρωινού στον ΑΝΤ1, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος γνωστοποίησε την παραίτησή του και μάλιστα, στον “αέρα” της εκπομπής.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Λιάγκας έβαλε το ραδιοφωνικό παραγωγό στο πλατό και αφού τον ευχαρίστησε που δέχτηκε την πρότασή του τον Αύγουστο, αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, επικαλούμενους λόγους ωραρίου ύπνου.

«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει και προσπάθησα να το αποτρέψω εδώ και δύο τρεις ημέρες. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί θα γράψουν τέρατα τώρα. Ούτε ανθρώπους τρώμε, ούτε υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δε μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα και το πρωινό ξύπνημα… Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας» ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εγώ είμαι στη δουλειά 37 χρόνια. Έχω δουλέψει από τις 10 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα μου πείτε η 1 ώρα κάνει τη διαφορά; Ναι, η μία ώρα κάνει τη διαφορά. Είμαστε εδώ από 7, 7.30. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου. Η μία είναι τώρα και η άλλη πριν 15 χρόνια. Όταν βλέπεις ότι δεν τα φέρνεις βόλτα με το άτιμο το πρωινό ξύπνημα. Θεωρώ ότι πρέπει πολύ νωρίς – όταν αντιλαμβανόμαστε ότι δε θα είμαστε συνεπείς κατά τη διάρκεια της σεζόν – να πούμε ότι σόρρυ, λάθος, δεν θα τα καταφέρω» ανέφερε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

