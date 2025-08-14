Πόπη Χριστοδούλου: Πέθανε η θρυλική “υπηρέτρια” Μάρθα – Ρίτσα του “Παρά Πέντε”

Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου, που υποδύθηκε τον διπλό ρόλο της “Μάρθας” και της “Ρίτσας” στην αγαπημένη σειρά “Παρά Πέντε”.

Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Πόπη Χριστοδούλου είχε υποδυθεί με τεράστια επιτυχία την θρυλική “υπηρέτρια” της “Ντάλιας” στην εμβληματική κωμική σειρά “Στο Παρά Πέντε” του Γιώργου Καπουτζίδη.

Είχε ενσαρκώσει, μάλιστα, διπλό ρόλο, της “Μάρθας” και της “Ρίτσας”, που ήταν υποτίθεται δίδυμες αδερφές.

Ο θάνατός της έρχεται μόλις μερικές εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός άλλου χαρακτήρα της ίδιας σειράς, του “κακού” Γεράσιμου Μιχελή.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της Γιούλης Ηλιοπούλου, η οποία έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση για τη φίλη της.

“Έφυγε ένας ακόμη άγγελος, δεν πρόλαβα να σου πω ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήσουν δίπλα μας όλα τα χρόνια, όταν χάσαμε την Αντριάνα μας άφηνες την οικογένειά σου και ερχόσουν σε εμάς στη γέννηση των διδύμων απίστευτες στιγμές μοναδικές, χαραγμένες στην ψυχή μου, όταν βαφτίσαμε τις δίδυμες, τι να πρωτοθυμηθώ. Ότι από την επιμονή σου η εξέλιξη εργασίας της μικρής μου ήταν κατόρθωμα δικό σου???? Σε ευχαριστώ πολύ για όλα, άφησες το στίγμα σου… Αυτή ήταν η Ρίτσα από το Παρά πέντε, ένας ΑΓΓΕΛΟΣ”, έγραψε η Γιούλη Ηλιοπούλου.

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου δίδασκε στη σχολή του στενού της φίλου, Παναγιώτη Καποδίστρια.

Ο αγαπημένος της φίλος έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook:

“Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις. Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια; Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά… Εκείνη που δε θες να τελειώσει… Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ…

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή. Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου. Τα άλλα θα στα πω μετά. Καληνύχτα…”.

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι “Tabula Rasa” αποχαιρέτησε την ηθοποιό, γράφοντας στα social media:

“Και έρχεται ξαφνικά εκείνη η ώρα, που θα πρέπει να πεις ακόμα ένα αντίο…

Αυτή τη φορά σε μια γυναίκα που δίδασκε με πάθος υποκριτική στη σχολή για πάνω από δέκα χρόνια.

Μια δασκάλα που πίστευε στους μαθητές της περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους.

Που χειροκροτούσε στις πρόβες τους για να τους δίνει δύναμη.

Που ήξερε τα λόγια πριν από εκείνους και γέμιζε την αίθουσα με την ενέργειά της.

Που ήξερε να λέει τη σωστή κουβέντα την κατάλληλη στιγμή.

Η Πόπη Χριστοδούλου δεν ήταν απλώς καθηγήτρια. Υπήρξε κομμάτι της ψυχής της “Tabula Rasa” για πολλά χρόνια κι έτσι θα τη θυμόμαστε.

Καλό σου ταξίδι, Πόπη…

Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που άφησες πίσω σου…”

Τι είχε πει σε συνέντευξή της η Πόπη Χριστοδούλου