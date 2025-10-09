Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: “Είμαι η παλιά γενιά των gay”

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μιλώντας για την προσωπική του ζωή και τους φόβους του.

Πριν λίγες εβδομάδες, στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έκανε κάτι που σχεδόν κανείς δεν έχει τολμήσει. Παραιτήθηκε από το “Πρωινό” του ΑΝΤ1,μία εβδομάδα μόλις μετά την πρεμιέρα, καθώς εξομολογήθηκε ότι δεν μπορούσε να ξυπνάει το πρωί.

Έχοντας διαγράψει τη δική του πορεία, ο παρουσιαστής έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη “Super Katerina” και μίλησε για την προσωπική του ζωή, τους φόβους του, τη μητέρα του ενώ σχολίασε και την τηλεοπτική πραγματικότητα.

“Έχοντας μεγαλώσει έχω περάσει από πολλά λούκια και από κάποια στιγμή και μετά έχω συνειδητοποιήσει πολλά πράγματα. Έκανα αυτοψυχανάλυση από κάποια στιγμή και μετά. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι πέρασα πολλές δυσκολίες, αναγκάστηκα να αντιμετωπίσω όλους μου τους φόβους, το να μην χάσω τους αγαπημένους μου ανθρώπους… το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο, η μητέρα μου, έτυχε να σβήσει μπροστά μου”, είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Όντας μόνος του πια, καθώς ο αδερφός του και οι γονείς του έχουν φύγει από τη ζωή, ο ίδιος ανέφερε πως δεν περνάει από το μυαλό του η δημιουργία μιας σταθερής σχέσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Είμαι η παλιά γενιά των gay που σήμαινε και μποέμ και ελευθερία. Κάπως έτσι, η μεγαλύτερη σχέση που είχα κάνει στη ζωή μου ήταν 10 μήνες, άντε και μία άλλη 8 μήνες”.