Ραμόνα Βλαντή: "Μιλάω καλύτερα ελληνικά από τη Δήμητρα Αλεξανδράκη"

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής "MEGA Καλημέρα" έκανε η πρώην παίκτρια του My style rocks, Ραμόνα Βλαντή, η οποία αναφέρθηκε στον νέο κύκλο του τηλεοπτικού διαγωνισμού μόδας και την ενδεχόμενη συμμετοχή της σε αυτό.

"Λατρεύω το My style rocks, έχω μιλήσει αλλά ξέρω πως δεν έχει κλείσει τίποτα" είπε η Ραμόνα Βλαντή. Για μία πιθανή συνεργασία με την Μέγκι Ντρίο σχολίασε επίσης την ενδεχόμενη συμμετοχή της Μέγκι Ντρίο στο my style rocks λέγοντας: "Τι να κάνει η Μέγκι Ντρίο στο My style rocks, ποιες γνώσεις έχει;".

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα ελληνικά της τονίζοντας ότι μιλάει καλύτερα από πολλές άλλες γυναίκες: "Νομίζω δεν συγκρίνονται τα δικά μου ελληνικά με τα ελληνικά πολλών κοριτσιών στον χώρο. Έχω κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω το λεξιλόγιο που έχω εγώ, αν το συγκρίνω με άλλες Ελληνίδες, ας πούμε μια Δήμητρα Αλεξανδράκη, εγώ μιλάω πολύ καλύτερα ελληνικά. Είμαι ένας μορφωμένος άνθρωπος, μιλάω τέσσερις γλώσσες. Ας μας πουν πόσες γλώσσες μιλούν και οι ίδιες".

