Rings of Power: Το τρέιλερ της δεύτερης σεζόν – Μια νέα “συντροφιά” θα πολεμήσει τον Sauron

Το νεότερο trailer της prequel σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών “The Rings of Power” προμηνύει για μια πολύ πιο ζοφερή σεζόν αλλά και γεμάτη επικά σκηνικά και δράση.

Στο πλαίσιο του San Diego Comic-Con 2024 η Amazon κυκλοφόρησε το νεότερο trailer για την 2η σεζόν της σειράς “The Rings of Power“, που αποτελεί prequel της πολυβραβευμένης τριλογίας ταινιών “The Lord of the Rings” του Peter Jackson.

Το νεότερο trailer της σειράς προμηνύει για μια πολύ πιο ζοφερή σεζόν αλλά και γεμάτη επικά σκηνικά και δράση, τα οποία οι συνδρομητές του Amazon Prime Video θα δουν από τις 29 Αυγούστου. Μια νέα Συντροφιά του Δαχτυλιδιού σχηματίζεται με σκοπό να παλέψει τις σκοτεινές δυνάμεις του Σάουρον με τους Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), Arondir (Ismael Cruz Cordova) και Isildur (Maxim Baldry).

Από την επανεμφάνιση του Balrog, τον Sauron “μεταμορφωμένο” σε Elf, μια επική σύγκρουση μεταξύ Elf και Orcs, αλλά και το στέμμα του Σκοτεινού Άρχοντα να δεσπόζει έχετε αν δείτε πολλά σε αυτό το μεγάλης διάρκειας trailer που ξεπερνάει τα τρεισήμιση λεπτά.

Στο trailer εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Rory Kinnear (MEN, Penny Dreadful, James Bond) στο ρόλο του Tom Bombadil, ο οποίος παρακινεί τον “Stranger” να σώσει “όλες τις ψυχές της Μέσης Γης”.

Στη 2η σεζόν ο ηθοποιός Joseph Mawle αντικαθίσταται από τον Sam Hazeldine (Peaky Blinders) στο ρόλο του Adar, αρχηγού των Orcs, ενώ προστέθηκαν μερικά δυνατά ονόματα όπως οι Ciaran Hinds (Rome, Game of Thrones, Justice League), Rory Kinnear (Penny Dreadful, Black Mirror) και Tanya Moodie (The Man Who Fell to Earth).

Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα του 2ου κύκλου είναι και ο Ben Daniels, γνωστός από τα “The Crown” και “House of Cards”, ο οποίος θα παίξει τον Cirdan.

Για τη 2η σεζόν, η Amazon επέλεξε να φύγει από τα φυσικά τοπία της Νέας Ζηλανδίας, τα οποία ήταν πάντοτε η έμπνευση για οτιδήποτε αφορούσε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών μέχρι πρότινος, και να μετακομίσει στην εξοχή της Μ. Βρετανίας για τα γυρίσματα.

Όπως σημειώνουν οι Unboxholics, οι showrunners της σειράς, Patrick McKay και JD Payne, είχαν ανανεώσει τον περασμένο Φεβρουάριο τα συμβόλαιά τους με την Amazon για ακόμη τρία έτη, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ήδη ξεκίνησαν να προετοιμάζουν την 3η σεζόν του Lord of the Rings: The Rings of Power.

H νέα σεζόν του Lord of the Rings: The Rings of Power θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video στις 29 Αυγούστου.