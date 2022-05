Scooby-Doo: Hρωίδα αποκτά δική της σειρά γεμάτη γυμνό και αίμα

Η γνωστή παρέα του Scooby-Doo έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, ελκύοντας το ενδιαφέρον των παιδιών (κάθε ηλικίας) με τις γκαφατζίδικες περιπέτειές της και τη δίψα της για τη λύση μυστηρίων.

Η Warner Bros. Discovery αποφάσισε να ξεχωρίσει ένα μέλος από το παρεάκι των γνωστών ντετέκτιβ και να του δώσει τη δική του κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων, η οποία θα απευθύνεται ωστόσο μόνο σε ενήλικες. Και αυτό γιατί το πρότζεκτ, το οποίο υπογράφει η γνωστή κωμικός Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project) θα περιλαμβάνει σκηνές γυμνού αλλά και σπλάτερ.

ADVERTISING

Κεντρική χαρακτήρας θα είναι η Velma Dinkley, η "έξυπνη" της παρέας με το γνωστό καρεδάκι, τα γυαλιά και το μουσταρδί πουλόβερ, η οποία ωστόσο θα συστηθεί από το μηδέν στο κοινό ως έφηβη με νοτιοανατολικές ρίζες.

Στην πρώτη εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα απο τη νέα σειρά, βλέπουμε τη Velma να στέκεται πάνω από ένα κρεουργημένο πτώμα, μέσα σε γυναικεία αποδυτήρια. Δίπλα της στέκονται έντρομες γυμνές αθλήτριες που μόλις βγήκαν από το ντους...

Η Kaling, η οποία έχει εμπλακεί στο πρότζεκτ από τις απαρχές του, δήλωσε ότι έχει δεχθεί αντιδράσεις από τους θαυμαστές του Scooby-Doo για την απόφαση η Velma να κατάγεται από τη Νότια Ασία. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι η ηρωίδα έχει παρουσιαστεί ξανά ως Ασιάτισσα στις ταινίες "Scooby-Doo! The Mystery Begins" (2009) και "Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster" (2010).

Όσο για τους άλλους ήρωες από την παρέα του Scooby-Doo, όλοι - με εξαίρεση τον αξιαγάπητο σκύλο και το πολύχρωμο βανάκι - αναμένεται να εμφανιστούν στη νέα σειρά και οι δημιουργοί υπόσχονται μια καινούργια προσέγγιση για τον καθένα από αυτούς.

Η σειρά της Velma θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max στο εγγύς μέλλον (μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία της πρεμιέρας).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις